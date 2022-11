Redactie

Dinsdag 22 november 2022 21:11 - Laatste update: 21:12

De Formule 1 Driver Of The Day werd in 2016 geïntroduceerd en geeft fans sindsdien de kans om op hun favoriete coureur te stemmen gedurende de dag van een race. Hier zijn alle winnaars van 2022.

Bij de titel voor Driver of the Day draait het niet per se om wie de race gewonnen heeft of wie de snelste rondetijden op het bord zette. Fans kunnen stemmen op de coureur die volgens hun de grootste uitdagingen heeft overwonnen. Dat kan een foutloze rit van pole position naar de overwinning zijn, maar bijvoorbeeld ook een inhaalrace vanuit de achterhoede naar het podium of een coureur die punten weet te scoren in één van de wat mindere auto's.

Driver Of The Day Mexico

Sebastian Vettel, die tiende werd tijdens zijn allerlaatste race in de Formule 1, werd in Abu Dhabi met overmacht gekozen door de fans. Met 56.6% was Vettel, met afstand, de meest populaire Driver Of The Day-keuze van het seizoen. De Duitser versloeg in Abu Dhabi Sergio Perez (9.1%), Charles Leclerc (6.5%), Lewis Hamilton (5.5%) en Daniel Ricciardo (4.8%). Vettel neemt dus afscheid van de sport met een punt en Driver Of The Day.

Race Driver of the Day Eindpositie Votes GP Bahrein Charles Leclerc 1 28.3% GP Saoedi-Arabië Charles Leclerc 2 26.8% GP Australië Charles Leclerc 1 19.7% GP Emilia Romagna Max Verstappen 1 14.7% GP Miami Max Verstappen 1 18% GP Spanje Lewis Hamilton 5 22.8% GP Monaco Sergio Perez 1 27.6% GP Azerbeidzjan Lewis Hamilton 4 14.8% GP Canada Charles Leclerc 5 21.6% GP Groot-Brittannië Sergio Perez 2 20.7% GP Oostenrijk Mick Schumacher 6 20.7% GP Frankrijk Carlos Sainz 5 40.4% GP Hongarije Max Verstappen 1 34.2% GP België Max Verstappen 1 31.9% GP Nederland Max Verstappen 1 22.6% GP Italië Nyck de Vries 9 24.8% GP Singapore Sergio Perez 1 22.6% GP Japan Sebastian Vettel 6 16.3% GP Verenigde Staten Sebastian Vettel 7 18.4% GP Mexico Daniel Ricciardo 7 24,4% GP Brazilië Lewis Hamilton 2 17,1% GP Abu Dhabi Sebastian Vettel 10 56,6%

Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?

Zoals al kort genoemd, is dit aan de fans. Tijdens iedere Grand Prix krijgen zij de kans om op hun favoriet te stemmen. Dit kan zodra de race onderweg is, tot en met het vallen van de vlag.

Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?

Dat is heel eenvoudig. Je hoeft alleen maar naar de stempagina op de officiële website van de Formule 1 te gaan en je stem uit te brengen zodra dit mogelijk is.

Krijgt de Driver of The Day een prijs?

Ja. De verkozen coureur ontvangt een beker die hij mee naar huis mag nemen. Er is geen geldprijs of andere soort van beloning.