Piquet en Verstappen spreken kinderwens uit, 'FIA zwichtte voor lobby van Mercedes' | GPFans Recap

Redactie

Dinsdag 27 december 2022 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag gaf Pat Symonds, Chief Technical Officer van de Formule 1, aan dat Mercedes invloed probeerde uit te oefenen op de FIA, omtrent het porpoising. Kelly Piquet en Max Verstappen laten zich uit over hun toekomst en bespreken hun kinderwens en Ralf Schumacher vraagt zich af hoe lang Max Verstappen nog zin heeft in de Formule 1. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Teambazen roepen Verstappen uit tot beste coureur van 2022

De Formule 1-teambazen hebben regerend wereldkampioen Max Verstappen uitgeroepen tot de beste coureur van het 2022-seizoen. De Nederlander wist in het afgelopen jaar vijftien zeges bij te schrijven, daarnaast kon hij, vier rondes voor het einde van het kampioenschap, zijn tweede titel bijschrijven. Hele artikel lezen? Klik hier

Kelly Piquet bevestigt graag kinderen te willen met Max Verstappen

Kelly Piquet (34) zou maar wat graag kinderen willen met Max Verstappen (25), zo heeft ze onthuld in de Nederlandse editie van Vogue. Piquet heeft al een dochter uit een eerdere relatie met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat, maar zou graag nog een broertje of zusje voor Penelope op de wereld zetten. Hele artikel lezen? Klik hier

Nemen we in 2023 weer afscheid van een paar F1-legendes?

De afgelopen paar seizoenen hebben behoorlijk wat legendarische coureurs de Formule 1 achter zich gelaten. Kimi Räikkönen deed het in 2021, terwijl Sebastian Vettel na het seizoen 2022 afscheid nam. In 2023 kan die trend wel eens doorgezet worden. Hele artikel lezen? Klik hier

Symonds zag FIA zwichten voor lobby Mercedes omtrent porpoising

Pat Symonds, Chief Technical Officer van F1, heeft zich beklaagd over Mercedes en vooral de reactie van de FIA. Beide partijen waren tijdens de eerste seizoenshelft om verschillende redenen vooral bezig met porpoising, en volgens Symonds niet op de juiste manier. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen grijpt naast titel Europese sporter van 2022

Tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen ziet de titel Europese sporter van 2022 aan zijn neus voorbijgaan. De onderscheiding is door tennisster Iga Swiatek gewonnen en polsstokhoogspringer Armand Duplantis is de vicekampioen. De Red Bull-coureur is uiteindelijk als derde geëindigd. Hele artikel lezen? Klik hier

Schumacher over toekomst Verstappen: "Hoe lang heeft hij nog zin in F1?"

Ralf Schumacher vraagt zich hardop af hoe lang Max Verstappen nog zin heeft in de Formule 1 nadat hij in 2022 domineerde en zijn tweede titel op rij veroverde. Volgens de Duitser moeten zijn fans rekening houden met een vroeg pensioen van de Nederlander. Hele artikel lezen? Klik hier