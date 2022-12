Remy Ramjiawan

Dinsdag 27 december 2022 18:04

De Formule 1-teambazen hebben regerend wereldkampioen Max Verstappen uitgeroepen tot de beste coureur van het 2022-seizoen. De Nederlander wist in het afgelopen jaar vijftien zeges bij te schrijven, daarnaast kon hij, vier rondes voor het einde van het kampioenschap, zijn tweede titel bijschrijven.

De teambazen hebben hun stem doorgegeven aan Formula1.com. De puntentelling is hetzelfde als tijdens een Grand Prix-weekend. Zo krijgt de nummer één 25 punten en moet de nummer tien het slechts met één punt doen. Verstappen kreeg uiteindelijk 207 punten toebedeeld en daarmee staat hij bovenaan. Net als in het coureurskampioenschap is het Charles Leclerc die op P2 staat, ditmaal met 144 punten. George Russell is de man die de top drie afsluit met 127 punten.

Klassement

De website van de koningsklasse spreekt van een 'verplettering' van Verstappen, door Charles Leclerc met 63 punten te verslaan. De Monegask verdient zijn tweede plek in het klassement, aan zijn beste positie in het kampioenschap, namelijk ook de tweede plek. Het eerste seizoen van Russell bij Mercedes, wist de Brit in Hongarije zijn eerste pole position te scoren. In het weekend in São Paulo ging hij met twee overwinningen naar huis, één tijdens de sprintrace en de ander tijdens de Grand Prix op zondag. Lewis Hamilton komt op plek vier binnen. De zevenvoudig kampioen kon dit jaar voor het eerst in zijn Formule 1-carrière geen overwinning of pole position bijschrijven, maar krijgt desondanks genoeg punten voor de vierde plek. De teamgenoot van Verstappen, Sergio Pérez, bezet de vijfde positie.

Top tien