Verstappen ziet Mercedes in 2023 vooraan terugkeren, Philippe Streiff overleden | GPFans Recap

Vincent Bruins

Zaterdag 24 december 2022 21:58

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ook op deze kerstavond valt er nog genoeg te beleven in de wereld van de Formule 1. Zo vertelde Christian Horner dat hij verrast en blij tegelijk was dat Daniel Ricciardo op de vrije markt was voor 2023. De Australiër keert terug bij Red Bull Racing als reservecoureur. Max Verstappen denkt dat Mercedes volgend jaar weer vooraan mee zal strijden. Philippe Streiff is vandaag helaas overleden. De Fransman behaalde een podium in de Australische Grand Prix van 1985 voor Ligier. Allard Kalff laat weten dat hij Nyck de Vries de grootste verrassing van afgelopen seizoen vond. Ondertussen horen we ook meer over de arrangementen voor de Grand Prix van Las Vegas volgend jaar. Caesars Palace biedt een ticketpakket aan van vijf miljoen dollar. Gelukkig is er ook nog een 'goedkopere' optie van een ander casino van één miljoen dollar. Liam Lawson legt uit waarom 2023 het belangrijkste jaar van zijn carrière gaat worden en hoopt indruk te maken op Red Bull.

Red Bull over komst Ricciardo: "Waren verbaasd dat Daniel op de markt was"

Christian Horner was verrast en blij tegelijk toen hij te horen kreeg dat Daniel Ricciardo vanaf 2023 weer terug zou keren bij Red Bull Racing als reservecoureur. De Australiër keert daarmee terug op het oude nest. In gesprek met Speedcafe laat Horner blijken dat hij verrast was dat de mogelijkheid zich voordeed om Ricciardo terug te halen, dit keer als reservecoureur. "We waren verbaasd dat Daniel op de vrije markt was. Hij is met Red Bull opgegroeid, dat hem sinds zijn jeugd heeft gekoesterd, dus voor ons was het logisch om hem terug te halen. Ik denk dat Daniel de liefde voor de Formule 1 een beetje verloren had. Hij heeft een paar moeilijke seizoenen achter de rug, vooral dit jaar. Hopelijk herontdekt Daniel in dat proces zijn passie voor de Formule 1." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen ziet Mercedes in 2023 weer vooraan terugkeren

Aan het eind van het afgelopen seizoen konden we steeds vaker zien dat het steeds beter ging bij het team van Mercedes. De Duitse formatie deed aan de staart van 2022 steeds vaker mee om de voorste plekken en dat leverde uiteindelijk zelfs een overwinning op in Brazilië. Max Verstappen denkt dat de Zilverpijlen volgend jaar weer terug zijn. Meer lezen? Klik hier!

Voormalig Frans coureur Philippe Streiff op 67-jarige leeftijd overleden

De voormalig Franse autocoureur Philippe Streiff is overleden. De in La Tronche geboren coureur reed in de jaren tachtig mee in 54 Grands Prix, waarin hij uiteindelijk één keer het podium wist te halen. Streiff is uiteindelijk slechts 67 jaar oud geworden. Hij doorliep de klassen onder de Formule 1 met verve en had succes in zowel de Formule 3 als de Formule 2. In 1984 maakte hij de overstap naar de koningsklasse, waar hij voor het team van Renault aan de slag ging. Na zijn tijd bij Renault ging hij voor het team van Ligier aan de slag, waarbij hij zijn hoogtepunt in de Formule 1 wist te behalen. Tijdens de Grand Prix van Australië in 1985 wist hij namelijk richting de derde plaats te rijden en mocht hij dus mee naar het podium. Meer lezen? Klik hier!

Kalff ziet in De Vries grootste verrassing van het jaar: "Het is nog steeds mogelijk"

Nyck de Vries zal voor het weekend van de Grand Prix van Italië wellicht in zijn stoutste dromen niet verwacht hebben dat hij in 2023 een zitje bij het team van AlphaTauri zou verzekeren. Tóch is de Nederlander na lang wachten volgend jaar actief in de Formule 1 en Allard Kalff vindt zijn weg daar naartoe vrij bijzonder. "Als je het hebt over de grootste verrassing van het jaar, dan is dat het feit dat het dus nog steeds mogelijk is om op zaterdagochtend aan de koffie te zitten en op maandagochtend drie F1-teams achter je aan te hebben voor een handtekening op een contract. Dat is natuurlijk wat er met Nyck de Vries gebeurde in Monza en dat vind ik toch wel verrassend", stelt de analist tegenover Motorsport.com. "Als je naar Nyck kijkt en je weet wat er voor volgend jaar allemaal in de pijplijn zat, dan zat dit er in ieder geval niet in." Meer lezen? Klik hier!

Caesars Palace verkoopt ticketpakket van vijf miljoen dollar voor Las Vegas GP

Volgend jaar zal voor het eerst sinds 1982 een Grand Prix in Las Vegas worden gehouden. Het stratencircuit gaat deels over de boulevard The Strip waar de deelnemers in de Formule 1 snelheden van meer dan 300 kilometer per uur zullen behalen. Twee casino's bieden ticketpakketten aan van miljoenen dollars. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull-junior Lawson gaat belangrijkste jaar tegemoet: "Super Formula lijkt meer op F1"

Liam Lawson werd afgelopen seizoen derde in de eindstand van het Formule 2-kampioenschap. Nu vertrekt de Nieuw-Zeelander van Europa naar Japan en ruilt de klasse onder de Formule 1 om voor Super Formula. Daar hoopt hij een goede indruk te maken op Red Bull Racing. Lawson zal nu dezelfde route als Pierre Gasly volgen. De Fransman won het GP2-kampioenschap in 2016 en ging het daaropvolgende seizoen naar Super Formula, omdat er voor hem nog geen plekje was bij Toro Rosso wat we nu kennen als AlphaTauri. Gasly werd tweede in de eindstand en verloor de titel op een half puntje, nadat het laatste raceweekend werd geannuleerd door een tyfoon. Meer lezen? Klik hier!