Zaterdag 24 december 2022 13:21

Nyck de Vries zal voor het weekend van de Grand Prix van Italië wellicht in zijn stoutste dromen niet verwacht hebben dat hij in 2023 een zitje bij het team van AlphaTauri zou verzekeren. Tóch is de Nederlander na lang wachten volgend jaar actief in de Formule 1 en Allard Kalff vindt zijn weg daar naartoe vrij bijzonder.

Enkele maanden geleden had De Vries vermoedelijk in zijn stoutste dromen verwacht om volgend jaar volwaardig Formule 1-coureur te zijn, maar de afgelopen tijd is zijn carrière in een ongekende stroomversnelling terechtgekomen. De 27-jarige coureur kreeg tijdens de Grand Prix van Italië de uitgelezen kans om zijn kunsten aan de wereld te vertonen toen bleek dat Alex Albon wegens medische redenen verstek moest laten gaan tijdens het raceweekend op Monza. Die pakte hij dus - zoals bekend - met beide handen aan en inmiddels mag hij zich vanaf volgend seizoen AlphaTauri-coureur noemen.

Grootste verrassing

Die hele weg naar het stoeltje van De Vries is volgens Kalff misschien wel de grootste verrassing van het Formule 1-seizoen. "Als je het hebt over de grootste verrassing van het jaar, dan is dat het feit dat het dus nog steeds mogelijk is om op zaterdagochtend aan de koffie te zitten en op maandagochtend drie F1-teams achter je aan te hebben voor een handtekening op een contract. Dat is natuurlijk wat er met Nyck de Vries gebeurde in Monza en dat vind ik toch wel verrassend", stelt de analist tegenover Motorsport.com. "Als je naar Nyck kijkt en je weet wat er voor volgend jaar allemaal in de pijplijn zat, dan zat dit er in ieder geval niet in."

Jeugdopleidingen

Op hetzelfde moment levert het hele proces rondom De Vries ook een verkeerd signaal af naar de jeugdopleidingen, meent Kalff. "Als je dan ziet wat er allemaal geïnvesteerd wordt in de Formule 1 aan junioren- en talentenprogramma's... Vervolgens laat Nyck het zien op het goede moment, doet hij alles wat goed is en dan zeggen die teams toch ineens 'oei, die moeten we hebben'. Dan denk ik bij mezelf waar ze al die andere jaren hebben gezeten, maar ook wat al die talentenprogramma's nu eigenlijk waard zijn. Helemaal niks dus. Dat vind ik dan toch mooi en verrassend, dat het na zo'n optreden nog steeds kan dat bij mensen het lichtje gaat branden en ze hem willen kiezen."