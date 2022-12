Voormalig Frans coureur Philippe Streiff op 67-jarige leeftijd overleden

Brian Van Hinthum

Zaterdag 24 december 2022 10:50

De voormalig Franse autocoureur Philippe Streiff is overleden. De in La Tronche geboren coureur reed in de jaren tachtig mee in 54 Grands Prix, waarin hij uiteindelijk één keer het podium wist te halen. Streiff is uiteindelijk slechts 67 jaar oud geworden.

Streiff doorliep de klassen onder de Formule 1 met verve en had succes in zowel de Formule 3 als de Formule 2. In 1984 maakte hij de overstap naar de koningsklasse, waar hij voor het team van Renault aan de slag ging. Na zijn tijd bij Renault ging hij voor het team van Ligier aan de slag, waarbij hij zijn hoogtepunt in de Formule 1 wist te behalen. Tijdens de Grand Prix van Australië in 1985 wist hij namelijk richting de derde plaats te rijden en mocht hij dus mee naar het podium.

Zwaar ongeval

Uiteindelijk bleek dat het beste resultaat van de Franse coureur op het hoogste podium. Hij kwam later nog uit voor Tyrell en AGS, waarbij hij voor dat laatste team in 1989 een zwaar ongeval meemaakte. Door de slechte hulp toentertijd raakte Streiff verlamd, waardoor hij in een rolstoel terechtkwam. Uiteindelijk overleed hij op 67-jarige leeftijd. Stefano Domenicali reageert op het nieuws. "Ik ben verdrietig door het horen van het overlijden van Philippe Streiff. Hij heeft ongelofelijke vastberadenheid getoond in zijn leven. De manier waarop hij zijn ongeluk heeft overwonnen en zijn leven opnieuw heeft opgebouwd is inspiratievol. We geven onze condoleances aan zijn familie in deze droevige tijd."