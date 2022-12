Vincent Bruins

Zaterdag 24 december 2022 20:19

Volgend jaar zal voor het eerst sinds 1982 een Grand Prix in Las Vegas worden gehouden. Het stratencircuit gaat deels over de boulevard The Strip waar de deelnemers in de Formule 1 snelheden van meer dan 300 kilometer per uur zullen behalen. Twee casino's bieden ticketpakketten aan van miljoenen dollars.

Wynn

Wynn Las Vegas & Encore Resort biedt een ticketpakket aan van één miljoen dollar. Je krijgt daarmee vier nachten in drie van de meest luxe slaapkamers aangeboden voor een groep van zes personen, liters wijn van Dom Perignon en kaviaar bij aankomst, diners bij restaurant Delilah en natuurlijk VIP-toegang tot de Formule 1 voor het gehele weekend. Daarnaast mag je ook golfen op de Wynn Golf Club en krijg je spabehandelingen en manipedi's. Ook hoef je niet zelf vervoer van en naar het vliegveld te regelen. De limousines van Wynn zullen voor je klaarstaan. Door het gehele weekend heen krijg je gratis hapjes en exclusieve drankjes van een toegewijde ober of serveerster.

Caesars Palace

Caesars Palace Las Vegas Hotel and Casino heeft een leuke deal genaamd het Emperor's Package. Dit ticketpakket kost je slechts vijf miljoen dollar. Een groep van twaalf personen krijgt hiermee een exclusieve plek in de Nobu Sky Villa aangeboden, gelegen aan het rechte stuk van het circuit, en natuurlijk ook twaalf toegangskaarten voor de Paddock Club bij de Formule 1. Naast een all-inclusive eet- en drinkarrangement en toegang tot de privé Caesars Entertainment-ruimte binnenin de Paddock Club, mag je ook de pitstraat in voor de pit lane walk. Chef-kok Nobu Matsuhisa zorgt voor alle diners in de Nobu Sky Villa en daarnaast krijg je ook toegang tot de Qua Baths & Spa waar je bijvoorbeeld gezichtsmaskers krijgt van 24-karaats goud. Voor het gehele verblijf wordt het vervoer geregeld door Rolls Royce.