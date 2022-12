Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton en George Russell hebben hun eerste seizoen bij Mercedes zonder kleerscheuren en interne akkefietjes weten door te komen. Het team zelf deed ook zelden mee om de voorste plekken en dus was het redelijk goed te doen. Peter Windsor denkt dat het er vanaf 2023 wel eens heel anders aan toe kan gaan binnen de Duitse formatie.

Het is natuurlijk niet het seizoen geworden waar Mercedes op had gehoopt. Na jarenlange dominantie in de koningsklasse heeft de Duitse gigant dit jaar een pas op de plaats moeten maken voor teams als Ferrari en Red Bull Racing. Dat knaagt natuurlijk en dus wordt er dit jaar al hard gewerkt aan het beter leren begrijpen van de auto's en volgend jaar. Richting het einde van het seizoen leek men steeds meer begrip te krijgen van de W13 en uiteindelijk zorgde dat zelfs voor de eerste één-twee van het seizoen in Brazilië.

Erger dan Rosberg/Hamilton

Die kwam verrassend genoeg op naam van Russell, al leek Hamilton de man de zijn die daar nog het meeste van genoot, ondanks zijn dringende verlangen om een race op zijn naam te schrijven. Windsor denkt echter dat het in 2023 zomaar anders kan gaan lopen, wanneer de inzet hoger wordt met wellicht een wereldkampioenschap op het spel. "Ik denk dat het tien keer erger gaat worden als Rosberg/Hamilton. Ik denk dat wat we in de openingsronde van Barcelona 2016 hebben gezien [de crash van Rosberg en Hamilton] slechts het begin zou zijn tussen George en Lewis", stelt Windsor op zijn Twitch-kanaal.

Ongelukken ontwijken

De Britse analist voorspelt dat we 'een niveau hoger' gaan zijn wanneer de twee het met elkaar aan de stok krijgen. "George is zwaar en hard. Hij gaat meerdere keren tegen Lewis aan rijden als ze in racewinnende en kampioenschapswinnende auto's rijden, zeker weten. Ik denk dat Lewis gewoon Lewis blijft. Hij is nog altijd de beste coureur die ik ooit heb gezien, misschien sinds Niki [Lauda], als het gaat om het niet betrokken raken bij iemand anders zijn ongeluk. Maar George zal er elke race zitten", voorspelt hij.