Porsche legt uit waarom deal met Red Bull is mislukt, 'RB19 wordt evolutie van RB18' | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Maandag 19 december 2022 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag gaf Porsche een inkijkje in de mislukte deal met Red Bull Racing. Daarnaast kwam Robert Doornbos aan het woord. De Rotterdammer kijkt naar de circuits in de Verenigde Staten en wijst naar eventuele alternatieven. Ook wordt er vooruitgeblikt op 2023 en Red Bull zou naar verluidt gaan voor een evolutie van de huidige RB18. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Porsche over mislopen deal met Red Bull: "Wilden gelijkwaardige partner zijn"

Porsche heeft tekst en uitleg gegeven over het stuklopen van de gesprekken met Red Bull Racing. Een deal leek eerder dit jaar al een tijdje in de maak, maar uiteindelijk kwam het er niet van. Hele artikel lezen? Klik hier

Meeste rondjes op P1 in 2022: Verstappen stijf bovenaan, Pérez achter Leclerc

Max Verstappen domineerde het seizoen 2022 op bijna alle manieren. De Nederlander won het kampioenschap bij de coureurs en vierde tevens feest omdat Red Bull kampioen werd bij de constructeurs. Naast alle records staat hij ook met afstand bovenaan in het klassement met meest rondjes gereden op P1. Hele artikel lezen? Klik hier

Doornbos wijst naar betere opties in de VS: "Ze hebben daar hele bijzondere circuits”

Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos is blij dat de sport aan het groeien is in de Verenigde Staten, maar hoopt dat er in de toekomst voor andere circuits wordt gekozen. Volgend jaar zijn er drie races in Amerika en vooral de baan in Miami, daar is de Rotterdammer geen fan van. Hele artikel lezen? Klik hier

'Red Bull gaat in 2023 voor evolutie RB18, vraagtekens over impact vloerreglementen'

Ook Red Bull Racing is, ondanks het succesvolle seizoen 2022, natuurlijk al volop bezig met de auto voor 2023. De RB19 van Max Verstappen gaat, vooral vanwege het feit dat de auto al goed in elkaar zit en de nieuwe reglementen tot nu toe prima heeft getrotseerd, niet al te veel veranderingen kennen. Toch is er wel een vraagteken, net zoals er een duidelijk verbeterpunt is voor Red Bull richting 2023. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen geniet met Kelly Piquet van winterstop, viert trouwdag vrienden

Max Verstappen heeft na een succesvol seizoen in 2022 zich inmiddels gefocust op de winterstop en het genieten van zijn welverdiende rust. Samen met vriendin Kelly Piquet was hij aanwezig bij een bijzondere dag van een bekende. Hele artikel lezen? Klik hier