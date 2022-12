Remy Ramjiawan

Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos is blij dat de sport aan het groeien is in de Verenigde Staten, maar hoopt dat er in de toekomst voor andere circuits wordt gekozen. Volgend jaar zijn er drie races in Amerika en vooral de baan in Miami, daar is de Rotterdammer geen fan van.

Formule 1 en de Verenigde Staten, dat is een lange tijd een moeilijke relatie geweest. Sinds de terugkeer van de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2012, is de populariteit van de koningsklasse gestaag aan het groeien in het land. Liberty Media nam in 2017 de sport over van Bernie Ecclestone en het accent werd langzaam maar zeker verlegd naar de Verenigde Staten en mede dankzij Netflix is de sport populairder dan ooit. Voor volgend jaar staan er drie Grands Prix op de kalender en volgens Doornbos is dat een goede ontwikkeling, al vallen niet alle circuits in goede aarde.

Commercie

In gesprek met GPFans neemt Doornbos de gekozen circuits in de Verenigde Staten door: "Ik vind Miami niet een bijzonder circuit, dat is me niet bijgebleven. Wat me wel bij gaat blijven, is dat er straks drie Grands Prix in Amerika zijn. We hebben natuurlijk Austin, die heeft zich nu wel op de kaart gezet. Miami, oké die gaat ook wel door. Maar dan krijgen we Las Vegas erbij op zaterdagavond." De race in Las Vegas moet de kers op de taart gaan worden en Doornbos wilde daar wel bij zijn. "Ik ging toch even kijken of er een kamer vrij was in Caesars Palace. Ik had voor twee nachten geboekt, dat was 6.300 euro. Zit er ook ontbijt bij? Nee, dat zit er niet bij. Laat dan maar zitten. Een commerciële boom gewoon, dat gaat helemaal nergens over", zo wijst hij naar de buitensporige bedragen die er dat weekend worden gevraagd.

Las Vegas

Wel verwacht hij een flink spektakel: "Dus nog een stratencircuit erbij, is nog wel gaaf om te doen, want dat hoort nu eenmaal bij de sport en het is ook gewoon big business, dus Monaco, Singapore en Las Vegas. Dat is wel gaaf. Maar Miami, daar denk ik van, het ligt op een parkeerplaats en daar een paar rondjes rijden, daar zijn die auto's niet voor gebouwd. Dat is zonde."

'Bijzondere circuits'

Doornbos heeft in zijn tijd in de IndyCar, maar ook in de Champ Car World Series, veel circuits gezien op het continent en vindt dan ook dat er genoeg goede alternatieven zijn. "Het is een verschrikkelijk groot continent natuurlijk. Dus drie races daar, kijk hoeveel we er in Europa hebben en zo binnen een paar uur rijden. Dus dat is dan niet eens zo gek, als daar nog een bij zou gaan komen. Laat het wel een road course zijn, want daar hebben ze er een aantal hele bijzondere van. Dat weet ik nog uit mijn Champ Car-dagen en IndyCar-dagen", zo ziet Doornbos betere opties.

Robert Doornbos, Newman-Haas Racing, Longbeach 2009

Wel moeten er een aantal aanpassingen komen, willen die circuits geschikt zijn voor de Formule 1: "Die zijn wellicht te gevaarlijk voor Formule 1 en die zouden moeten worden aangepast. Maar misschien kunnen we daar dan investeren, dan krijg je een Formule 1-auto op de limiet in echt snelle bochten. In plaats van nog een stratencircuit, dat zou ik niet meer doen."

