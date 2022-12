Lars Leeftink

Maandag 19 december 2022

Max Verstappen domineerde het seizoen 2022 op bijna alle manieren. De Nederlander won het kampioenschap bij de coureurs en vierde tevens feest omdat Red Bull kampioen werd bij de constructeurs. Naast alle records staat hij ook met afstand bovenaan in het klassement met meest rondjes gereden op P1.

Verstappen reed in 2022 namelijk maar liefs 616 rondjes op P1. De Nederlander won 15 van de 22 races in 2022 na een moeizame start van het seizoen (twee uitvalbeurten tijdens de eerste drie races) en zou concurrenten Charles Leclerc en Sergio Pérez ruim achter zich laten. Leclerc en Pérez zijn wel de twee coureurs die het dichtst in de buurt komen van de Nederlander, ook qua rondjes op P1 in 2022. Leclerc reed maar net de helft van het aantal rondjes dat Verstappen op P1 reed: 311. Pérez moest het doen met 147 en eindigde daardoor ook in dit klassement op P3.

Top 5

Op de vierde en vijfde plek vinden we twee coureurs terug die een race wonnen in 2022: George Russell en Carlos Sainz. Russell reed 99 rondjes op P1 en kon dus net de mijlpaal van 100 rondjes op kop niet halen. Sainz reed 72 rondjes op P1, en dit aantal had meer kunnen zijn als de Spanjaard niet zes keer uit was gevallen in 2022. Hamilton is niet terug te vinden in de top vijf.