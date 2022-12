Lars Leeftink

Ook Red Bull Racing is, ondanks het succesvolle seizoen 2022, natuurlijk al volop bezig met de auto voor 2023. De RB19 van Max Verstappen gaat, vooral vanwege het feit dat de auto al goed in elkaar zit en de nieuwe reglementen tot nu toe prima heeft getrotseerd, niet al te veel veranderingen kennen. Toch is er wel een vraagteken, net zoals er een duidelijk verbeterpunt is voor Red Bull richting 2023.

Dit weet Auto, Motor und Sport in een uitgebreid artikel te melden. De Duitse site schrijft dat wijzigingen die Red Bull wil doorvoeren vooral met gewichtsvermindering te maken hebben. Het zou volgens de geruchten om tijdwinst van drie tienden gaan, iets waarmee het prestatiegat richting Ferrari op de zaterdagen wellicht gedicht kan worden. Het minimumgewicht van 798 kilogram werd door de RB18 gedurende het seizoen 2022 nooit gehaald, waardoor de focus van Red Bull vooral hierop komt te liggen voor 2023. Maar het is niet het enige wat er gaat veranderen en zeker niet het grootste zorgenkindje van Red Bull richting het nieuwe seizoen.

Wijzigingen

Dankzij nieuwe reglementen omtrent porpoising, iets waar Red Bull amper last van had, zal ook Red Bull Racing aerodynamische veranderingen gaan doorvoeren. De RB19 zou meer downforce moeten gaan genereren, waardoor de stabiliteit van de auto beter is en de auto dus nog sneller en beter behandelbaar wordt. Ook de nieuwe voorbanden voor 2023 worden als belangrijk onderdeel van de veranderingen genoemd. Tot slot zijn er nog punten zoals de vloer (vloerranden moeten in 2023 15 millimeter verhoogd worden) en de verpakking van de aandrijvingscomponenten van de motor, koeler en elektronische onderdelen waar Red Bull naar gaat kijken. Allemaal veranderingen die de fans met het blote oog niet snel gaan ontdekken, maar die wel van doorslaggevend belang voor de RB19 kunnen zijn op het gebied van prestatie, stabiliteit en betrouwbaarheid. Zeker omtrent de veranderingen van de vloerreglementen zijn vraagtekens, omdat ook het team niet weet hoe de RB19 daarop gaat reageren.

2022

Dat Red Bull richting 2023 al een prima auto heeft, bleek wel in 2022. Max Verstappen won 15 van de 22 races, terwijl Red Bull in totaal 17 races won. Beide kampioenschappen werden door Red Bull met overmacht gewonnen, waardoor het team in 2022 dominant was. Daar waar Red Bull amper wat voelde van de doorgevoerde reglementswijzigingen omtrent porpoising rondom de Grand Prix van België, was het voor Ferrari het moment dat de prestaties minder werden. Mercedes ging juist de goede kant op en begon om zeges te strijden. De vraag is nu vooral hoe de nieuwe reglementen in 2023 omtrent porpoising gaan uitpakken voor de drie topteams en wie zich er het best op weet voor te bereiden.