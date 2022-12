Lars Leeftink

Maandag 19 december 2022

Porsche heeft tekst en uitleg gegeven over het stuklopen van de gesprekken met Red Bull Racing. Een deal leek eerder dit jaar al een tijdje in de maak, maar uiteindelijk kwam het er niet van.

Porsche maakte, net zoals Audi, dit jaar bekend de Formule 1 vanaf 2026 te willen versterken. Daar waar Audi dit echt als leverancier wil en gaat samenwerken met Sauber om een F1-team op te zetten, wil Porsche toch wel iets meer. De geruchten omtrent een samenwerking met Red Bull Racing vanaf 2026, vanaf het moment dat de huidige deal van Red Bull Racing met Honda af zou lopen, leek een logische pad voor Porsche richting de Formule 1. Toch ging dit uiteindelijk niet door.

Porsche

Ondanks dat een deal een kwestie van tijd bleek te zijn, ging het uiteindelijk toch niet door. Oliver Blume, CEO van Porsche, verklaart tijdens de Porsche 'Night of Champions' hoe de gesprekken met Red Bull Racing zijn verlopen. "De gesprekken verliepen zeer goed, een deelname in het team werd op een handdruk na overeengekomen, maar werd op het laatste moment niet afgerond."

Gelijkwaardig

Blume legt vervolgens uit waarom Porsche en Red Bull de stekker uit de gesprekken stak. "We wilden een gelijkwaardige partner zijn. Iedereen moet zelf beslissen of hij aandelen wil verkopen. Dat vinden we goed. We hebben ons eerlijk gedragen. We zullen zien wat er in de toekomst gebeurt en wat aantrekkelijk is. We hebben een enorm programma (in de autosport) voor de boeg waar we naar uitkijken." Voor nu heeft Porsche nog geen partner voor het seizoen 2026 en is het nog steeds zoekende.