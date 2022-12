Lars Leeftink

Maandag 19 december 2022 13:41 - Laatste update: 13:41

Max Verstappen is niet van mening dat hij het seizoen 2022 heeft gedomineerd. De Nederlander legt uit waarom het in 2022 lastiger was dan veel mensen denken en waarom hij van mening is dat er van dominantie geen spraken was.

Verstappen kende een uitstekend seizoen in 2022. De Nederlander begon aan het jaar als regerend kampioen en viel tijdens twee van de eerste drie races uit. Met een achterstand van 46 punten op Charles Leclerc kon Verstappen aan de bak. De coureur van Red Bull won uiteindelijk vijftien van de 22 races in 2022 en zou met afstand kampioen worden. Leclerc werd tweede, Sergio Perez derde. Red Bull won ook het kampioenschap bij de constructeurs, voor het eerst sinds 2013, op dominante wijze. Toch ontkent Verstappen dat er spraken was van dominantie.

Dominantie

In gesprek met NBC legt Verstappen uit waarom hij ontkent dat hij dominant was in 2022. "Het lijkt misschien een dominant seizoen, maar als je het bekijkt heb ik eigenlijk niet zoveel poles behaald omdat onze auto het grootste deel van het seizoen niet de snelste was over één ronde. Ik zou niet zeggen dat dit echte dominantie was. Als je echt domineert, zet je hem op pole en rijd je gewoon weg in de verte en dat is het. Dat was meestal niet het geval, vooral in het begin van het jaar toen we volgens mij niet de snelste auto hadden, maar toch een paar overwinningen behaalden."

Dominant of spannend?

De afgelopen twee seizoenen heeft Verstappen het kampioenschap op verschillende manieren gewonnen. In 2022 was het niet bepaald spannend en liet hij Leclerc en Perez ver achter zich, maar in 2021 was dit totaal anders. Zijn eerste kampioenschap in de Formule 1 werd behaald na een fantastisch gevecht met Lewis Hamilton, dat soms te ver ging op en buiten de baan. Tijdens de slotronde van de slotrace werd het kampioenschap pas beslist. Verstappen heeft beide situaties dus meegemaakt, maar kiezen kan en wil hij niet. "Ik hou van beide. Ik vecht er graag voor, maar soms is het ook leuk om te domineren zoals bijvoorbeeld in Spa het geval was."