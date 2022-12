'Alfa Romeo kan partner Red Bull worden', Waarom Verstappen anders racet tegen Hamilton | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zondag 18 december 2022 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag dook GPFans in de geschiedenis van de van de sport en keek het naar de mogelijkheid voor coureurs om de Triple Crown te pakken. Daarnaast kijkt Karun Chandhok naar het feit dat Max Verstappen anders racet tegen Lewis Hamilton, dan de andere concurrenten en kijkt Kevin Magnussen naar het opstootje dat hij had met Nico Hülkenberg. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'Alfa Romeo kan toekomstige partner Red Bull worden'

Volgens Formule 1-coryfee Joe Saward hoeven we niet gek op te kijken als Red Bull vanaf 2026 met Alfa Romeo een partnerschap sluit. Het Italiaanse merk is tot het einde van 2023 verbonden aan Sauber en de constructie met de Zwitsers, dat is precies waar het team uit Milton Keynes naar op zoek is.

Magnussen eerlijk over relatie met Hülkenberg na "Suck my balls!"-moment uit 2018

Het is dit jaar al meermaals over het potentiële vuurwerk bij het nieuwe Alpine-koppel gegaan, waar Pierre Gasly en Esteban Ocon samen een roerig verleden hebben. Er is echter nog weinig gesproken over het nieuwe duo bij Haas, waar Kevin Magnussen en Nico Hulkenberg in het verleden nota bene voor de camera toch ook hard tegen elkaar tekeer gingen.

De geschiedenis van de Triple Crown: Wie kan Graham Hill nog evenaren?

De Triple Crown is het winnen van de drie belangrijkste autosportwedstrijden ter wereld: de 24 Uur van Le Mans, dat tegenwoordig deel uitmaakt van het FIA World Endurance Championship, de Indianapolis 500 in de IndyCar Series en de Grand Prix van Monaco in het Formule 1-wereldkampioenschap. We duiken de geschiedenisboeken in om te zien wie deze prestatie al behaald heeft en welke coureurs dichtbij komen.

Chandhok stipt aan waarom Verstappen anders racet tegen 'koning' Hamilton

Max Verstappen had dit seizoen weinig te duchten van Lewis Hamilton, al zagen we richting het einde van het seizoen de spanningen toch wel weer wat oplopen toen het tweetal elkaar tegenkwam tijdens de Grand Prix van Brazilië. Karun Chandhok probeert uit te leggen hoe dat komt en denk dat het ligt aan de reputatie van de Brit.

Verstappen over relatie met Lambiase: "Mensen onderschatten het belang in de F1"

Max Verstappen is een belangrijke spil binnen het team van Red Bull Racing, maar hij doet het natuurlijk niet alleen. Een belangrijke rol in zijn resultaten is weggelegd voor Gianpiero Lambiase, de vertrouwde stem die we altijd op de boardradio's van Verstappen horen tijdens televisie-uitzendingen. De Nederlander legt uit waarom zijn band met hem zo bijzonder is.