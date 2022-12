Ian Parkes & Brian van Hinthum

Zondag 18 december 2022 13:03

Het is dit jaar al meermaals over het potentiële vuurwerk bij het nieuwe Alpine-koppel gegaan, waar Pierre Gasly en Esteban Ocon samen een roerig verleden hebben. Er is echter nog weinig gesproken over het nieuwe duo bij Haas, waar Kevin Magnussen en Nico Hulkenberg in het verleden nota bene voor de camera toch ook hard tegen elkaar tekeer gingen.

Mick Schumacher had lange tijd goede hoop om volgend jaar opnieuw bij het Amerikaanse team plaats te nemen naast Magnussen, maar Guenther Steiner en Gene Haas hebben voor de ervaring van Hülkenberg gekozen. De Italiaan bleef in de media lang mysterieus doen over de kansen van zijn Duitse pupil en uiteindelijk blijkt men besloten te hebben om voor de ervaring van Hülkenberg te kiezen en de zoon van Michael Schumacher aan de kant te schuiven. Het betekent dat de ervaren Duitser teamgenoten wordt met Magnussen.

Artikel gaat verder onder video

Moment in Hongarije

Die twee hebben echter een verleden, waarbij we teruggaan naar de Grand Prix van Hongarije in 2017. Het tweetal raakte elkaar op de baan, waarna Hülkenberg besloot om zijn collega na afloop op te zoeken om verhaal te halen De twee kregen het aan de stok tijdens de interviews in het vierkantje. De Duitse coureur stapte naar Magnussen toe en noemde hem onsportief, waarop de Deen zei: "Suck my balls!" Het moment is bij vele fans lang bijgebleven, maar hoe staan zij daar zelf anno 2022 in?

Ruzie of niet?

Magnussen geeft tekst en uitleg wanneer het gaat over de relatie tussen hem en zijn toekomstig teamgenoot. "Aan het einde van de dag werkt het hopelijk goed voor het team. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Nico. We zijn nooit heel close geweest, ook niet in het verleden", geeft de Deen openhartig toe in gesprek met GPFans. "Maar in Bahrein hebben we elkaar op het vliegveld gezien en samen gesproken. Een hoop mensen denken dat we een of andere ruzie hebben, maar dat is echt niet waar", klaart hij de lucht?