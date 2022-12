Brian Van Hinthum

Zondag 18 december 2022 15:43

Max Verstappen had dit seizoen weinig te duchten van Lewis Hamilton, al zagen we richting het einde van het seizoen de spanningen toch wel weer wat oplopen toen het tweetal elkaar tegenkwam tijdens de Grand Prix van Brazilië. Karun Chandhok probeert uit te leggen hoe dat komt en denk dat het ligt aan de reputatie van de Brit.

In 2021 hebben we meermaals gezien hoe Verstappen en Hamilton elkaar geen millimeter wilden gunnen op de baan. Zo kwam het tweetal onder meer tot crashen in Silverstone, Monza en Djedda en was het na afloop van de races in veel van de gevallen een partijtje moddergooien naar elkaar. Uiteindelijk leek dit jaar de strijdbijl wat meer begraven te zijn, aangezien de Brit doorgaans een stuk verder naar achteren reed dan zijn Nederlandse collega.

Botsing Brazilië

Richting het einde van het seizoen vond de Mercedes echter zijn weg naar voren en dus kwamen Hamilton en Verstappen elkaar weer vaker tegen op de baan, zoals in Brazilië. Het liep meteen weer verkeerd af en de heren raakten elkaar. Verstappen werd door de stewards op de bon geslingerd met een vijf seconden tijdstraf, al viel daar na afloop nog het nodige voor te zeggen, zo was lang niet iedereen het eens met de straf en vonden veel fans dat Hamilton simpelweg de deur dichtgooide voor Verstappen in de binnenbocht.

Van de troon stoten

Volgens Chandhok is het duidelijk dat Verstappen gevechten met Hamilton veel anders benadert dan de duels met zijn nieuwe rivalen. Bij Sky Sports legt hij uit waarom. "Lewis is de koning van het kasteel van deze generatie. Max had het gevoel dat hij zich moest verzetten tegen Lewis en dat hij hem van de troon moest stoten. Hij ziet aan de andere kant George, Charles en Carlos als zijn generatiegenoten. Hij hoeft hen niet van de troon te stoten. Daarom racet hij anders tegen hen", zegt de analist.