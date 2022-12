Brian Van Hinthum

Max Verstappen is een belangrijke spil binnen het team van Red Bull Racing, maar hij doet het natuurlijk niet alleen. Een belangrijke rol in zijn resultaten is weggelegd voor Gianpiero Lambiase, de vertrouwde stem die we altijd op de boardradio's van Verstappen horen tijdens televisie-uitzendingen. De Nederlander legt uit waarom zijn band met hem zo bijzonder is.

Verstappen en Red Bull Racing hebben er een uitstekend jaar op zitten in de Formule 1. Het resultaat van de renstal valt of staat echter niet alleen bij de twee coureurs, want achter de mannen die het achter het stuur moeten doen, staat natuurlijk een hele organisatie. Van de mannen aan de pitmuur tot aan de medewerkers in de fabriek, iedereen heeft een cruciale rol in het bereiken van de resultaten. Voor Verstappen is het zo dat Lambiase een belangrijke rol in zijn races speelt. Eerder in 2021 gaf de Nederlander zelfs toe dat hij zou stoppen als Lambiase ermee kapt.

Blindelings vertrouwen

Inmiddels zijn we alweer een wereldkampioenschap verder voor de Limburger en de liefde tussen het tweetal is nog altijd groot. "Het allerbelangrijkste is dat we heel eerlijk tegen elkaar zijn. Daar houd ik als persoon ook van", opent Verstappen tegenover Motorsport.com over de kracht in zijn relatie met de engineer. "Het is extreem belangrijk om je race-engineer te kunnen vertrouwen. En dan bedoel ik niet gewoon vertrouwen, maar echt volledig vertrouwen. Blindelings, ook in dingen die hij soms voorstelt qua set-up. Ik denk dat mensen het belang van zo'n relatie nog altijd onderschatten in de Formule 1."

Momenten samen

Verstappen moet dan ook lachen om de vergelijking die de hogere heren als Helmut Marko en Christian Horner maken, die het tweetal een ouder echtpaar noemen. "Natuurlijk hebben we onze momenten, maar onderaan de streep komen we daar alleen maar sterker uit. We willen allebei het beste en optimaal presteren. Dan is dat soms nodig. Natuurlijk komt niet alles goed over in de auto, maar dan praten we er na die tijd nog even over. Ik heb veel liever dat soort momentjes dan een engineer die de hele tijd monotoon praat. Dan komt het niet over alsof je heel enthousiast bent over het werk. Op onze manier is duidelijk dat we er echt om geven."