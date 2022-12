Ferrari gaat Vasseur aankondigen, Horner zag gewicht Verstappen oplopen | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Donderdag 8 december 2022 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat de Grand Prix van Nederland in ieder geval tot en met 2025 op de Formule 1-kalender zal staan. Daarnaast gaat het er allemaal toch wel heel sterk op lijken dat Frédéric Vasseur de overstap van Alfa Romeo naar Ferrari gaat maken en Christian Horner onthult dat hij het gewicht van Max Verstappen zag oplopen, toen beide titels binnenwaren. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Dutch Grand Prix in Zandvoort blijft minstens tot en met 2025 op de kalender

De Dutch Grand Prix op het circuit in Zandvoort zal ook de komende jaren op de Formule 1-kalender staan. De organisatie had een optie op nog twee jaar met de koningsklasse en die is nu gelicht. Het betekent dat Nederlanders in ieder geval tot en met 2025 kunnen genieten van de race in de duinen. Hele artikel lezen? Klik hier

Wolff laat Abu Dhabi 2021 definitief achter zich: "Max is een verdiende kampioen"

Toto Wolff wil de discussie over de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 definitief achter zich laten. Volgens de Mercedes-teambaas is het nog altijd niet terecht wat daar gebeurde, maar is Max Verstappen een verdiende tweevoudig wereldkampioen. Hele artikel lezen? Klik hier

Organisatie Dutch Grand Prix niet te spreken over mogelijke invoering 'Formule 1-belasting'

Jan Lammers is niet onder de indruk van de gemeente Zandvoort. Die denkt er namelijk over na om een speciale belasting in te voeren op de kaartjes van de Formule 1-race in de badplaats. De motivatie voor de gemeente is dat er meer kosten bij gepaard gaan dan eerder gedacht en dat de inwoner van Zandvoort daar niet voor mag opdraaien. Hele artikel lezen? Klik hier

Ferrari gaat Vasseur aankondigen als nieuwe teambaas

Het Formule 1-team van Ferrari is van plan Fred Vasseur aan te stellen als vijfde teambaas in een periode van slechts vijftien jaar, zo heeft GPFans begrepen. Scuderia-topman John Elkann en CEO Benedetto Vigna hebben Vasseur geïdentificeerd als de man die volgens hen een zekere mate van meedogenloosheid binnen het team kan toevoegen. Hele artikel lezen? Klik hier

Horner zag gewicht Verstappen wat oplopen nadat beide kampioenschappen beslist waren

Christian Horner vertelt met een knipoog dat hij zich een beetje zorgen maakte over het gewicht van Max Verstappen, nadat beide titels binnen waren. De Red Bull Racing-teambaas is er echter van overtuigd dat zijn coureur na de winterstop weer in bloedvorm zal verkeren. Hele artikel lezen? Klik hier