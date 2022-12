Jan Bolscher

Toto Wolff wil de discussie over de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 definitief achter zich laten. Volgens de Mercedes-teambaas is het nog altijd niet terecht wat daar gebeurde, maar is Max Verstappen een verdiende tweevoudig wereldkampioen.

De ontknoping van het wereldkampioenschap Formule 1 in 2021 is inmiddels meer dan een jaar geleden, maar toch is de controversiële beslissing in de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton nog altijd regelmatig onderwerp van gesprek. Met name de Britse coureur en Mercedes-teambaas Toto Wolff halen het nog regelmatig aan. Zij voelen zich beroofd door de beslissing van voormalig wedstrijdleider Michael Masi om de auto's tussen Hamilton en Verstappen weg te halen tijdens een late safety car-periode, waardoor de Nederlander in staat werd gesteld op nieuwere banden in de laatste ronde een geslaagde aanval op zijn concurrent in te zetten.

Verdiende wereldkampioen

Alhoewel Wolff het naar eigen zeggen nooit helemaal zal kunnen vergeten, wil hij het nu wel definitief achter zich laten: "Abu Dhabi 2021 zal nog heel lang impact op ons hebben, misschien wel voor altijd", vertelt hij in de podcast Beyond the Grid. "We zijn verder gegaan zodra we het resultaat geaccepteerd hadden. Ik persoonlijk in ieder geval. We wilden niet naar de rechter, ondanks dat we misschien een goede zaak hadden. We wilden de titel niet winnen voor een rechter. Max is een verdiende wereldkampioen, Lewis ook. Op die dag was het 'moge de beste winnen', maar dat is niet gebeurd."

Niet eeuwig over doorgaan

De Mercedes-teambaas betrapt zichzelf erop dat hij er ook nu weer opnieuw over begint: "Het is gedaan, het kampioenschap is beslist. We moeten er niet eeuwig over blijven doorgaan", vervolgt hij. "Ik praat er nu weer over met jou in een podcast, dus ik ben daar zelf ook schuldig aan. Maar alleen omdat jij er naar vraagt, we moeten er gewoon mee kappen. Max is een terechte tweevoudig wereldkampioen. Er zijn fouten gemaakt, dat heeft de FIA toegegeven en nu moeten we verder gaan. Eerlijkheid is belangrijk en de stopwacht liegt nooit. Misschien die dag wel een beetje..."