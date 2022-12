Jan Bolscher

Christian Horner vertelt met een knipoog dat hij zich een beetje zorgen maakte over het gewicht van Max Verstappen, nadat beide titels binnen waren. De Red Bull Racing-teambaas is er echter van overtuigd dat zijn coureur na de winterstop weer in bloedvorm zal verkeren.

Verstappen en Red Bull Racing kenden een zeer succesvol seizoen in de Formule 1. De Limburger wist vier races voor het eind in Japan al beslag te leggen op zijn twee achtereenvolgende wereldkampioenschap, terwijl de Oostenrijkse grootmacht het constructeurskampioenschap in de Verenigde Staten definitief besliste. Daarmee werd het een recordjaar voor het team uit Milton Keynes, dat maar liefst 17 van de 22 races een van beide auto's als eerste over de streep zag komen. Verstappen zelf schreef 15 van die 17 overwinningen op zijn naam, waarmee hij het record voor meeste zeges in één Formule 1-seizoen verbrak.

Extra kilo's

Verstappen won na Japan nog drie van de laatste vier races. Met zijn vorm was dus niets mis, maar toch maakte Horner zich enigszins zorgen over het gewicht van zijn stercoureur. Om zo snel mogelijk te gaan in de Formule 1, moeten zowel de auto als de rijder zo licht mogelijk zijn. "Het zijn net jockeys als ze onder een bepaald gewicht moeten komen", vertelt Horner tijdens een Red Bull-evenement in het teken van het goede doel. "En we zagen dat gewicht [bij Max] wat oplopen door de steakhouses in Austin en taco's in Brazilië."

Seizoen 2023

Horner maakt zich echter geen enkele zorgen over de vorm van Verstappen in 2023: "Ik weet zeker dat hij weer op gewicht zal zijn als hij volgend jaar in februari weer in de auto stapt." Het Formule 1-seizoen gaat op zondag 5 maart van start met de Grand Prix van Bahrein, waarna op zondag 19 maart de Grand Prix van Saudi-Arabië volgt. De testdagen worden - eveneens in Bahrein - van 23 februari tot en met 25 februari verreden.