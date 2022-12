Redactie

Donderdag 8 december 2022 16:28

Het was woensdag een heugelijke dag voor tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander zag zijn vriendin Kelly Piquet de leeftijd van 34 jaar bereiken en dat is natuurlijk een reden voor een feestje.

Kelly Tamsma Piquet Souto Maior, beter bekend als Kelly Piquet, werd op zoals eerder gezegd op 7 december 1988 geboren in de Duitse stad Homburg. Ze draagt echter de Braziliaanse nationaliteit, terwijl ze het grootste gedeelte van haar jeugd doorbracht in het zuiden van Frankrijk. Op 12-jarige leeftijd trok ze naar Brazilië, om op haar vijftiende weer terug te keren in Frankrijk. Vervolgens trok ze nog naar Engeland, de Verenigde Staten en Brazilië om haar studies te doen. Daarna is Piquet aan het werk gegaan.

Festiviteiten

Het feestje werd met de familie Verstappen gevierd, exclusief vader Jos en op Instagram deelde de jarige jet de foto's. "Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik voel me nog altijd 22", zo laat de inmiddels 34-jarige Piquet weten.