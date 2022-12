Sam Hall & Brian van Hinthum

Donderdag 8 december 2022 06:59

Lewis Hamilton rijdt alweer sinds 2013 voor het team van Mercedes en volgend seizoen begint hij dus aan zijn tiende jaar voor de Duitse renstal. Toto Wolff geeft toe dat hij de ervaren coureur inmiddels ziet binnen een soort van management-achtige rol en vergelijkt de zevenvoudig wereldkampioen met Michael Schumacher.

Het 2022-seizoen is absoluut niet voor Hamilton geworden wat hij ervan had gehoopt. De Mercedes-coureur heeft lang de hoop gekoesterd om een overwinning te boeken met de W13, maar vanaf het begin van het seizoen was het al lastig om resultaten te boeken met die bolide. Langzaam maar zeker begon men bij de Duitse renstal de W13 beter te begrijpen en te ontwikkelen, maar uiteindelijk was dat niet op tijd voor de 37-jarige coureur om nog een overwinning toe te voegen aan zijn conto. Toch begint hij vol goede moed aan het 2023-seizoen, waarin hij alweer tien jaar bij het Duitse team bivakkeert.

Leidend figuur

Wolff krijgt de vraag of hij Hamilton inmiddels als een onderdeel binnen de managementstructuur van het team ziet en de Oostenrijker is stellig. "Dat zou ik wel zeggen, ja. Natuurlijk hebben we zijn betrokkenheid bij het ontwikkelen van de auto en zijn aanwezigheid in de fabriek. Tijdens de raceweekenden is hij verder ook uitgegroeid tot een leidend figuur", zegt Wolff in de Beyond de Grid-podcast over zijn routinier, die dit seizoen niet verder wist te komen dan de zesde plek in het wereldkampioenschap.

Schumacher en Brady

De Mercedes-teambaas vergelijkt hem met een andere zevenvoudig wereldkampioen die ook een aantal jaren een leidende rol bij Mercedes vertolkte. "Misschien is hij een beetje zoals Michael in die tijd was of zoals Tom Brady. Dat je meer wordt dan alleen maar een speler of coureur. Je bent emotioneel een onderdeel van het team en dat is hij zeker. Hij is niet, zoals we hem in het verleden noemden, een aannemer. Coureurs komen, worden betaald en gaan weer voor een betere kans. Hij zit nu echter tien jaar bij het team en is een teamgenoot."