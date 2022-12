Brian Van Hinthum

Woensdag 7 december 2022 18:30

De coureurs baarden aan het einde van dit seizoen opzien door met alle twintig de heren gezamenlijk op een etentje aanwezig te zijn om stil te staan bij het afscheid van Sebastian Vettel. Een mooi en uniek moment die de samenhorigheid van de coureurs liet zien. Christian Horner gelooft niet dat zoiets bij de teambazen zou kunnen gebeuren.

De twintig Formule 1-coureurs die afgelopen jaar actief waren in de koningsklasse verschenen in het raceweekend in Abu Dhabi gezamenlijk op één foto nadat ze met zijn allen uit eten waren geweest voor het afscheid van Vettel. Het etentje in Abu Dhabi werd door Lewis Hamilton georganiseerd om de afzwaaiende Vettel nog één keer in het zonnetje te zetten. De Brit betaalde het etentje en het samenkomen werd volgens vele aanwezigen een groot succes.

Hamilton blij

Na afloop verschenen alle coureurs gezamenlijk op de foto en dat baarde natuurlijk op social media opzien. Zelden komt het voor dat de coureurs een dergelijke onderlinge verstandhouding erop na houden en Hamilton liet al weten dat men gaat proberen om het etentje aan het einde van het jaar erin te houden "Daarna hadden we zoiets van 'dit zouden we altijd moeten doen'. Misschien gaan we dit een gebruikelijk ding maken hier, misschien doen we nog eentje extra bij."

Geen etentje onder de teambazen

Of we in de toekomst ook een dergelijke foto van de teambazen kunnen verwachten, valt te betwijfelen. Horner is van gedachte dat een dergelijk etentje bij de teambazen niet zo'n goed idee is. "Helaas hebben wij als teambazen zijnde niet dezelfde hoeveelheid liefde voor elkaar als dat de coureurs voor elkaar hebben", citeert The Mirror de Brit. De Brit grapt vervolgens ook nog dat de coureurs niet te vaak dergelijke etentjes moeten doen. "We zagen het gewicht bij Max bijvoorbeeld al wat omhoog gaan door de steakhouses in Austin en de taquerias in Brazilië. Al weet ik zeker dat hij in februari weer op gewicht zit."