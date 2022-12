Horner houdt Wolff voor de gek op gala, Leclerc en model Charlotte Sine uit elkaar | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Dinsdag 6 december 2022 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Inmiddels zit het seizoen er al weer enkele weken op, al valt er natuurlijk altijd genoeg te beleven in de wereld van de Formule 1. Zo zijn er rond deze tijd natuurlijk de nodige award-gala's, zoals ook afgelopen zondag het geval was met de Autosport Awards. Daar heeft Christian Horner onder meer de lachers op zijn hand gekregen door Toto Wolff in de maling te nemen. Verder hoorden we ook hoe Charles Leclerc uit elkaar is gegaan met zijn vriendin.

Tost voorspelt titelstrijd tussen Verstappen, Leclerc en Russell in 2023

AlphaTauri-teambaas Franz Tost verwacht niet dat Max Verstappen volgend jaar met dezelfde overmacht de wereldtitel naar zich kan gaan toetrekken. De Oostenrijker ziet de Limburger volgend jaar samen met Charles Leclerc en George Russell knokken om de wereldtitel. Hele artikel lezen? Klik hier

Marko vindt Leclerc en Hamilton halverwege het niveau van Verstappen zitten

Dr. Helmut Marko moet toegeven dat Max Verstappen in de vorm van zijn leven zit. De Limburger wist de afgelopen twee seizoenen het kampioenschap naar zich toe te trekken en rekende af met niet de minste namen. Volgens de adviseur komen alleen Lewis Hamilton en Charles Leclerc in de buurt van het talent van de Nederlander, zij het op gepaste afstand. Hele artikel lezen? Klik hier

Tost hoopt De Vries goede auto te geven in 2023: "Hij heeft goede performance laten zien"

Franz Tost heeft hoge verwachtingen van Nyck de Vries in 2023, maar volgens de AlphaTauri-teambaas is het wel zaak dat er eerst een goede auto ontwikkeld wordt. Anders wordt het sowieso een lastig verhaal, aldus de Oostenrijker. Het zusterteam van Red Bull Racing heeft het Formule 1-seizoen van 2022 met slechts 35 WK-punten op een teleurstellende negende plaats in het constructeurskampioenschap afgesloten. Hele artikel lezen? Klik hier

Leclerc heeft jammerlijk nieuws en maakt break-up met vriendin wereldkundig

De winterstop is voor Charles Leclerc niet helemaal geweldig begonnen. Nadat de Monegask al op sportief gebied een jaar met veel tegenslagen kende, maakt hij nu bekend dat hij en Charlotte Sine uit elkaar zijn gegaan. Het tweetal, allebei afkomstig uit Monaco, was sinds 2019 bij elkaar. Hele artikel lezen? Klik hier

Horner houdt Wolff voor de gek tijdens Autosport Awards in Londen

Zondagavond werden in Londen de felbegeerde awards van het tijdschrift Autosport uitgereikt tijdens de Autosport Awards. Onder meer Max Verstappen viel in de prijzen, hij werd uitgeroepen tot de beste internationale coureur van het jaar. Op het gala was het op een ander moment zijn teambaas Christian Horner die even de hoofdrol wist op te eisen. Hele artikel lezen? Klik hier