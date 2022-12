Remy Ramjiawan

Dr. Helmut Marko moet toegeven dat Max Verstappen in de vorm van zijn leven zit. De Limburger wist de afgelopen twee seizoenen het kampioenschap naar zich toe te trekken en rekende af met niet de minste namen. Volgens de adviseur komen alleen Lewis Hamilton en Charles Leclerc in de buurt van het talent van de Nederlander, zij het op gepaste afstand.

De regerend kampioen wist met de RB18 zijn wereldtitel succesvol te verdedigen. Ondanks de stroeve start van het jaar, wist Verstappen het record voor meeste overwinningen verder aan te scherpen naar vijftien zeges. Daarnaast wist de Red Bull-coureur zo'n 616 ronden aan kop te liggen, dat is bijna een verdubbeling van wat nummer twee Leclerc aan de leiding heeft gelegen, namelijk 311 rondjes. Bij Marca neemt de adviseur van het team het jaar van Verstappen door.

Niveau

"Er zijn maar twee coureurs in de Formule 1 die halverwege het niveau van Verstappen zitten, dat zijn Charles Leclerc en Hamilton. Max rijdt met meer vertrouwen dan ooit, met meer overzicht en wordt tegelijkertijd een bandenexpert", zo prijst hij de tweevoudig kampioen. De titelhouder is dit jaar geprezen voor zijn bandenmanagment en Marko wijst naar datgene dat is opgevallen. "Hij rijdt bijvoorbeeld langer op een zachte band dan rivalen met een hardere compound, ik denk dat er voor hem geen limiet is", zo schetst Marko het beeld voor de toekomst.

Zelfvertrouwen

Niet alleen het beheren van het rubber valt volgens de adviseur op. Ook het vermogen om direct te presteren prijst Marko. "Hij stapt in de auto en is vanaf de eerste vrije training zo zelfverzekerd. Ook in de eerste ronde op een natte band, dan zie je hoe snel hij is. Vaak is hij in de eerste ronden twee seconden sneller dan de rest en iedereen moet eerst dichterbij komen", zo wijst hij naar de kwaliteiten van Verstappen.