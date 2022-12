Remy Ramjiawan

Dinsdag 6 december 2022 10:11 - Laatste update: 11:52

AlphaTauri-teambaas Franz Tost verwacht niet dat Max Verstappen volgend jaar met dezelfde overmacht de wereldtitel naar zich kan gaan toetrekken. De Oostenrijker ziet de Limburger volgend jaar samen met Charles Leclerc en George Russell knokken om de wereldtitel.

Het afgelopen seizoen ging het gevecht om het kampioenschap tussen Leclerc en Verstappen. Ferrari kon lang meekomen met de RB18 en daar waar het aan het begin van het jaar nog de snelste auto had, moest het in de eindfase vooral Mercedes achter zich houden. De opmars van het Duitse team kan volgend jaar betekenen dat er drie teams een gooi kunnen doen naar het kampioenschap en Tost zet daar dan ook op in bij Speedweek.com.

Zeldzaam

Uiteindelijk wist Verstappen zijn tweede titel met een verschil van 146 punten ten opzichte van Leclerc te winnen. Tost verwacht niet dat Verstappen opnieuw zo'n overmacht zal kunnen tonen. "Zo'n superioriteit als Max Verstappen en Red Bull Racing dit jaar lieten zien, is vrij zeldzaam. Ik verwacht een driestrijd tussen Max, Charles Leclerc en George Russell, die nu al sterker is dan Lewis Hamilton", zo schrijft Tost de zevenvoudig kampioen af.

Max Verstappen & George Russell

Impact straf

Red Bull heeft in 2021 de budgetcap overschreden en kan daardoor rekenen op minder ontwikkelingstijd. "De FIA-straf zal zonder twijfel een negatieve invloed hebben op Red Bull Racing, ook al heeft het team een aantal van de beste technici in huis. Maar ik vertrouw erop dat Red Bull Racing weer voor de wereldtitel kan vechten", zo verwacht Tost niet veel impact van de sanctie voor het Oostenrijkse team.