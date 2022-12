Ian Parkes & Jan Bolscher

Dinsdag 6 december 2022 13:09

Franz Tost heeft hoge verwachtingen van Nyck de Vries in 2023, maar volgens de AlphaTauri-teambaas is het wel zaak dat er eerst een goede auto ontwikkeld wordt. Anders wordt het sowieso een lastig verhaal, aldus de Oostenrijker.

Het zusterteam van Red Bull Racing heeft het Formule 1-seizoen van 2022 met slechts 35 WK-punten op een teleurstellende negende plaats in het constructeurskampioenschap afgesloten. Een combinatie van het gewicht van de AT03 en de in de winterstop van 2021 aangepaste windtunnel zorgde ervoor dat men moeite had met het begrijpen van de auto. Tost heeft echter goede hoop dat het wapenfeit voor volgend jaar beter uit de verf komt. Met Nyck de Vries en Yuki Tsunoda achter het stuur wordt de jacht op puntenfinishes geopend. De Vries maakt volgend jaar zijn fulltime-debuut in de Formule 1, Tsunoda begint aan zijn derde jaar in de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

Goede performance De Vries

In gesprek met GPFans wordt Tost gevraagd of het een makkelijke beslissing was om na het vertrek van Pierre Gasly voor De Vries te gaan: "Het was geen makkelijke beslissing, het was een moeilijke beslissing", klinkt het. "Uiteindelijk was onze steun richting Pierre doorslaggevend om hem naar Alpine te laten gaan. "Hij [Nyck] heeft een goed karakter, hij is een goed persoon. En erg snel. Wat we nu moeten doen is een hele sterke auto ontwikkelen, want anders gaan we hem niet zien." Het feit dat De Vries zich afgelopen seizoen tijdens vrije trainingen én op Monza in verschillende auto's heeft laten gelden, maakte indruk op Tost: "Hij heeft goede performance laten zien. We weten allemaal dat hij een snelle getalenteerde coureur is. En zijn ervaring vandaag de dag is een heel belangrijk punt", vertelt hij.

Ontwikkeling Tsunoda

De 27-jarige coureur uit Friesland komt bij AlphaTauri naast Yuki Tsunoda te zitten: een 22-jarige Japanner die in zijn eerste twee seizoenen regelmatig heeft laten zien wat hij kan achter het stuur, maar net zo goed regelmatig heeft laten zien dat hij zich op bepaalde vlakken nog moet verbeteren. Hij werd in 2021 door Red Bull naar Italië verhuisd, om dichter bij de thuisbasis van het team in Faenza te zijn. Tost nam de rol van mentor op zich, en die zet wierp dit jaar zijn vruchten af. "Hij heeft zich behoorlijk ontwikkeld", aldus Tost. "Het was geen makkelijk seizoen voor hem, want het hangt altijd af van de performance van de auto. Maar ik moet zeggen dat hij veel is verbeterd, met name tijdens de laatste paar races. Hij was ook behoorlijk sterk tijdens de kwalificaties. We moeten hem en Nyck nu zo goed mogelijk klaarstomen voor volgend seizoen."

{quote[Het is niet zo dat Yuki één groot gemis heeft. Nee. Hij is redelijk goed, hij staat er. Maar hij mocht zich op alle vlakken verbeteren om het volgende niveau te bereiken

Verbeterpunten

Tsunoda liet tijdens zijn debuutseizoen regelmatig zijn korte lontje doorschemeren door te ontploffen over de boordradio, maar in 2022 hebben we een stuk minder van die uitbarstingen gehoord. Volgens Tost is dit één van de vlakken waarop Tsunoda zichzelf heeft verbeterd, al is er nog wel werk aan de winkel. Op de vraag waar hij nog stappen moet zetten, klinkt het: "Van alles been beetje. We hebben het technische begrip van de mechanische kant en aerodynamische kant verbeterd. En hij heeft het bandenmanagement tijdens de race ook een beetje verbeterd. Verder moet hij zich simpelweg beter concentreren op de Formule 1, beter op alles voorbereid zijn. Het gaat om alle gebieden, van alles een beetje meer. Het is niet zo dat Yuki één groot gemis heeft. Nee. Hij is redelijk goed, hij staat er. Maar hij mocht zich op alle vlakken verbeteren om het volgende niveau te bereiken."

Yuki Tsunoda

Leider binnen het team

Of hij volgend jaar de leider binnen het team wordt, is volgens Tost geen zekerheid: "Het hangt af van hoe goed de auto is", legt hij uit. "Als onze auto goed werkt, zou Yuki genoeg ervaring moeten hebben om de auto op de juiste manier af te stellen, maar Nyck ook. Als onze auto niet goed werkt hebben we een groot probleem, want we kunnen een onbekende auto niet ontwikkelen met onervaren coureurs. Het is dan moeilijk om het probleem te ontdekken, want de feedback van de coureur is ontzettend belangrijk, ook voor de engineers om te ontdekken welke weg er in moet worden geslagen om de performance van de auto te verbeteren. Als beide coureurs te onervaren zijn en als je dan een probleem met de auto hebt, dan zijn we verloren."