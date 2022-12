Brian Van Hinthum

Dinsdag 6 december 2022 15:45

Zondagavond werden in Londen de felbegeerde awards van het tijdschrift Autosport uitgereikt tijdens de Autosport Awards. Onder meer Max Verstappen viel in de prijzen, hij werd uitgeroepen tot de beste internationale coureur van het jaar. Op het gala was het op een ander moment zijn teambaas Christian Horner die even de hoofdrol wist op te eisen.

De Autosport Awards zijn een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij er onderscheidingen worden uitgereikt aan allerlei coureurs en teams wegens hun prestaties in de motorsport. Er waren zondag meerdere awards te verdelen, waaronder de prijs voor het moment van het jaar, die naar Russell ging wegens zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Brazilië, zijn eerste in de Formule 1. Ook kersvers pensionaris Vettel kreeg een prijs mee op het gala. De Duitser nam de Gregor Grant-oeuvre award mee naar huis wegens zijn prestaties in de Formule 1.

Prijs voor Zhou

Zij waren niet de enige Formule 1-coureurs die zondag in de prijzen vielen. Ook Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu mocht rekenen op een bokaal. De Chinese coureur stapte aan het begin dit seizoen als enige rookie in de Formule 1 in als teamgenoot van Valtteri Bottas en daar heeft hij een uitstekende indruk achtergelaten. De Chinees werd daarom uiteindelijk uitgeroepen tot 'rookie van het jaar'. Hij wist daarmee namen als Christian Lundgaard [IndyCar] en Logan Sargeant [Formule 2] achter zich te laten en treedt in de voetsporen van heren als Lewis Hamilton, Verstappen en Charles Leclerc.

Horner houdt Wolff voor het lapje

Met name het moment in aanloop naar de uitreiking zorgde voor de nodige hilariteit in de zaal. Het was aan Red Bull-teambaas Horner om de prijs aan de Chinees uit te reiken. De Brit, die opmerkelijk genoeg aan tafelnummer 44 [het racenummer van Hamilton] zat, kwam naar voren en begon de winnaar aan te kondigen. Met een tactische 'verspreking' noemde hij echter eerst de naam van Toto, waarmee hij lijkt te doelen op Wolff die zijn eerste lastige seizoen in de Formule 1 moest doormaken en derhalve ook als 'rookie' bestempeld zou kunnen worden. Uiteindelijk vervolgde Horner na het gelach in de zaal zijn moment en kondigde hij Zhou aan als de winnaar.