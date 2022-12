Redactie

Dinsdag 6 december 2022 14:38 - Laatste update: 14:41

De winterstop is voor Charles Leclerc niet helemaal geweldig begonnen. Nadat de Monegask al op sportief gebied een jaar met veel tegenslagen kende, maakt hij nu bekend dat hij en Charlotte Sine uit elkaar zijn gegaan. Het tweetal, allebei afkomstig uit Monaco, was sinds 2019 bij elkaar.

Leclerc kende op sportief gebied natuurlijk al een moeilijk seizoen. De coureur uit Monte Carlo leek vanaf dag één de grootste uitdager te gaan worden voor Max Verstappen met zijn razendsnelle Ferrari, maar moest uiteindelijk lijdzaam toezien hoe hij door middel van eigen fouten en fouten aan de pitmuur van Ferrari naar beneden kukelde in het klassement en uiteindelijk zelfs op ruime achterstand van Verstappen kwam. Uiteindelijk wist hij ternauwernood nog tweede in het eindklassement te worden.

Charlotte Sine

Enfin, geen al te best seizoen dus. Gelukkig had hij thuis nog vriendin Sine zitten om hem op te vrolijken na de nodige mindere dagen op het circuit. Leclerc en Sine waren sinds 2019 bij elkaar. De Monegaskische schone is geboren en getogen in het prinsendom op 19 september 1999 en studeert architectuur. Ze heeft haar hele leven in Monaco gewoond en dus is het geen verrassing dat zij en Leclerc elkaar ook daar hebben leren kennen.

Uit elkaar

Uiteindelijk heeft het tweetal via Instagram nu echter bekendgemaakt dat ze uit elkaar gaan. "Hallo iedereen, Charlotte en ik hebben besloten om onze relatie te verbreken. We blijven wel goede vrienden. We hebben samen zoveel mooie momenten gedeeld en zij blijft altijd een zeer speciaal persoon voor mij. Ze is geweldig en verdient het beste, respecteer alsjeblieft onze beslissing en haar privacy in deze tijden", schrijft Leclerc. Ook Sine deelt een bericht: "Charles en ik hebben besloten om onze relatie te beëindigen. We blijven goede vrienden. Het waren drie prachtige jaren samen met veel mooie herinneringen. Hij is een geweldig persoon en ik wens hem het allerbeste."