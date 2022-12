Remy Ramjiawan

Vrijdag 2 december 2022 13:23

De Formule 1 is nog altijd bezig om het spektakel voor de kijker te vergroten en denkt aan actieve aerodynamica. Het zou in de plaats van het huidige DRS-systeem moeten komen en het idee is om de neerwaartse druk bij een voorligger iets te verminderen, zodat deze niet kan wegrijden bij een achterblijver, ook kan het andersom worden ingezet.

Geciteerd door Motorsport.com deelt Ross Brawn het plan. Daarin is het belangrijkste doel om het spektakel voor de fans te vergroten. Als de leider van de wedstrijd niet kan wegrijden bij een achterligger, dan is er altijd een gevecht om de koppositie, zo is de gedachte. Tijdens een Grand Prix moet het mogelijk worden om de vleugels aan te passen. Zo moet het mogelijk worden dat een achtervolger in een race de vleugels kan aanpassen om tijd te winnen in de bochten, maar ook om een hogere topsnelheid op de rechte stukken te behalen.

Artikel gaat verder onder video

'Trucjes'

"We moeten nog uitvinden of het haalbaar is, en of het veilig en voorspelbaar werkt. Op dit moment hebben we het al een beetje met DRS, aangezien dat ook een vorm van actieve aerodynamica is", zo filosofeert Brawn. Hij legt uit: "Met actieve aerodynamica kan je de koploper natuurlijk beïnvloeden. Je kunt instellen dat de leider bij een bepaalde grens iets aan downforce verliest, of de achtervolger iets aan downforce wint. Er zijn trucjes waarmee je kunt spelen."

Toch moet Brawn toegeven dat het plan nog in de kinderschoenen staat en dat het op dit moment niet zeker is of het überhaupt wordt meegenomen in het reglement dat vanaf 2026 gaat gelden. "Ik zeg niet dat we dat gaan doen, maar het is wel een mogelijkheid. De lessen die we leren van het huidige tijdperk worden toegepast op de auto van 2026", aldus Brawn.