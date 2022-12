Hamilton deelt subtiele sneer aan Verstappen uit, Marko gaat in op geruchten | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Donderdag 1 december 2022 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ook in het off-season valt er natuurlijk nog genoeg te beleven in de wereld van de Formule 1. Lewis Hamilton heeft bijvoorbeeld weer de nodige dingen gezegd. De Britse coureur liet weten dat hij denkt door te hebben waarom sommige coureurs het op hem hebben gemunt en hij komt daarnaast met een opvallende sneer in de richting van Max Verstappen. Ook heeft Helmut Marko het één en ander gezegd over de rondzingende geruchten over een verkoop van AlphaTauri.

Hamilton denkt te weten waarom 'sommige coureurs' het op hem gemunt hebben

Lewis Hamilton is van mening dat bepaalde coureurs het op hem gemunt hebben vanwege de ervaring en behaalde successen die hij heeft binnen de Formule 1. De Mercedes-coureur heeft echter begrip voor die houding, want zo begon hij naar eigen zelf ook. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Russell deelde een vlucht met Wolff nadat hij Mercedes 1,5 miljoen dollar had gekost

George Russell heeft onthuld wat er zich achter de schermen afspeelde nadat hij in 2021 in een Williams hard crashte met Valtteri Bottas in een Mercedes, nota bene de coureur wiens stoeltje hij over probeerde te nemen. Russell heeft begin dit jaar zijn langverwachte debuut bij de Zilverpijlen gemaakt, maar de jonge Brit zette zijn eigen zaak afgelopen jaar op Imola geen kracht bij door te crashen met Bottas. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Marko wuift geruchten over verkoop AlphaTauri weg

Helmut Marko is ingegaan op de geruchten over de mogelijke verkoop van het Formule 1-team van AlphaTauri. Volgens de Red Bull-topman is hier geen sprake van en willen de aandeelhouders om verschillende redenen doorgaan met het juniorteam. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Horner stellig over Ricciardo: Australiër zal in 2024 niet naast Verstappen zitten

Daniel Ricciardo keert vanaf 2023 terug bij Red Bull Racing als reserve- en testcoureur, waarmee hij dus een soort van vierde coureur bij de Oostenrijkse renstal wordt. Christian Horner heeft de geluiden over een mogelijke terugkeer in de hoofdmacht vanaf 2024 ook gehoord, maar helpt de fans die daarop hopen uit de droom. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Hamilton grapt over 'grote en lelijke nummer één' op RB18 van Verstappen

Max Verstappen besloot na de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 om nummer één op zijn Red Bull te laten schilderen en zijn vertrouwde nummer 33 dus in te ruilen. Lewis Hamilton reageert met een subtiele sneer op die keuze van Verstappen om na de controversiële race op het Yas Marina Circuit met nummer één te gaan rijden. Het hele verhaal lezen? Klik hier.