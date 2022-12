Brian Van Hinthum

Donderdag 1 december 2022 17:03

Max Verstappen besloot na de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 om nummer één op zijn Red Bull te laten schilderen en zijn vertrouwde nummer 33 dus in te ruilen. Lewis Hamilton reageert met een subtiele sneer op die keuze van Verstappen om na de controversiële race op het Yas Marina Circuit met nummer één te gaan rijden.

Hamilton moest een klein jaar geleden lijdzaam toezien hoe Verstappen er in de slotfase van de door hem gecontroleerde race tóch met de wereldtitel vandoor ging nadat Red Bull Racing besloot om Verstappen wél binnen te halen voor vers rubber tijdens de safety car-situatie. Hamilton daarentegen bleef dus op het asfalt en dus was hij het haasje. Verstappen werd wereldkampioen en besloot om nummer één als zijn nieuwe nummer te nemen na zijn eerste wereldtitel.

Grote lelijke nummer één

Daarmee pakte de Nederlander het anders aan dan Hamilton zelf, die al die jaren trouw bleef aan zijn eigen nummer 44. In gesprek met Channel 4 krijgt de zevenvoudig wereldkampioen de vraag hoe hij terugkijkt op de race in Abu Dhabi en komt dan met een opmerkelijk sneertje richting Verstappen. "Het was zeker niet gemakkelijk. Ik denk dat het meer gaat om die grote en lelijke nummer één. Zo groot als je hem op de auto kan zetten", doelt hij op de RB18 van Verstappen.

Meerijden vooraan

De Britse coureur krabbelt vervolgens terug. "Nee, ik maak maar een grapje. Het boeit me niet zoveel als mensen lijken te denken. Ze zullen dingen zeggen om een reactie uit te lokken, maar ik ben gewoon chill. Ik geef niet zoveel om dat soort dingen", zegt hij over zijn lastige jaar. "Natuurlijk had ik het geweldig gevonden om aan de voorkant te rijden en met ze te vechten, maar het is alsnog een interessant avontuur geweest als je ziet waar we doorheen moesten komen", besluit hij.