Jan Bolscher

Donderdag 1 december 2022 09:29

Lewis Hamilton is van mening dat bepaalde coureurs het op hem gemunt hebben vanwege de ervaring en behaalde successen die hij heeft binnen de Formule 1. De Mercedes-coureur heeft echter begrip voor die houding, want zo begon hij naar eigen zelf ook.

Hamilton is met zeven wereldkampioenschappen één van de grotere namen uit de sport, maar sinds de opkomst van Max Verstappen heeft de man uit Stevenage er een concurrent van formaat bij. De twee vochten in 2021 een verhit duel om het wereldkampioenschap uit dat uiteindelijk in het voordeel van de Nederlander werd beslist. Verstappen werd dit jaar na een zeer dominant seizoen voor de tweede keer op rij wereldkampioen, al had Hamilton dit keer geen auto waar hij het gevecht met Red Bull Racing en Ferrari mee aan kon gaan.

Doelwit

De 37-jarige coureur vertelde een aantal weken voor de winterstop dat hij het gevoel heeft dat Verstappen het op hem gemunt heeft, omdat hij een "doelwit" op zijn rug heeft. In gesprek met Channel 4 wordt Hamilton gevraagd naar die uitspraak: "Ik heb het gevoel dat het zichzelf uitlegt", klinkt het. "Je hoeft alleen maar te luisteren naar de woorden die bepaalde individuen - qua concurrentie - over mij spreken en naar de manier waarop die individuen zich gedragen op de baan bij mij in de buurt. Het laat dat zien het een beetje anders gaat dan bij anderen."

Ervaring en succes

Hamilton heeft echter begrip voor die houding: "Ik kan niet volledig uitleggen waarom, maar ik denk dat het te maken heeft met de tijd die ik hier heb doorgebracht", klinkt het op de vraag waarom "bepaalde individuen" hem als doelwit zouden zien. "Met de ervaring die ik heb en de successen die ik heb behaald... Ik weet hoe het gaat omdat toen ik de sport binnenkwam, had iemand anders dat doelwit op z'n rug. Mijn doel was om diegene uit te dagen. Je wil laten zien hoe goed je bent in vergelijking met die persoon."