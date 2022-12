Jan Bolscher

Helmut Marko is ingegaan op de geruchten over de mogelijke verkoop van het Formule 1-team van AlphaTauri. Volgens de Red Bull-topman is hier geen sprake van en willen de aandeelhouders om verschillende redenen doorgaan met het juniorteam.

Het Red Bull-concern heeft momenteel twee teams in de Formule 1: Het grote Red Bull Racing en zusterteam AlphaTauri. Sinds het overlijden van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz op 22 oktober jongstleden gaan er echter geruchten over de mogelijke verkoop van AlphaTauri. De renstal werd oorspronkelijk opgericht met het idee om hier coureurs kennis te laten maken met de koningsklasse en zo klaar te stomen voor Red Bull Racing, maar de afgelopen jaren is de talentenvijver behoorlijk opgedroogd.

Talentenvijver

Alexander Albon is de laatste coureur geweest die via AlphaTauri de overstap maakte naar Red Bull Racing, maar hij werd eind 2020 vervangen door 'outsider' Sergio Pérez. Hiervoor was het Pierre Gasly die de vertrekkende Daniel Ricciardo verving, maar de Fransman werd al na een half seizoen teruggezet. Inmiddels heeft hij de overstap naar Alpine gemaakt, terwijl Albon na een jaar zonder stoeltje te hebben gezeten inmiddels voor Williams rijdt. AlphaTauri beschikt volgend seizoen over Yuki Tsunoda - wel uit de koker van Red Bull- en Nyck de Vries.

Geen verkoopplannen

Volgens Marko is er echter geen enkele sprake van dat de toekomst van het team ter discussie zou staan: "Er is een toezegging vanuit beide aandeelhouders [Red Bull-erfgenaam Mark Mateschitz en de Thaise familie Yoovidhya, red]", vertelt hij in gesprek met Speedweek. "Marketingtechnisch is de Formule 1 het sterkste instrument, daar bestaat geen enkele twijfel over. Er bestaan geen plannen over de verkoop van AlphaTauri. Ze willen doorgaan met het juniorenteam dat Didi [Dietrich Mateschitz, red.] heeft opgezet", klinkt het.