George Russell heeft onthuld wat er zich achter de schermen afspeelde nadat hij in 2021 in een Williams hard crashte met Valtteri Bottas in een Mercedes, nota bene de coureur wiens stoeltje hij over probeerde te nemen.

Russell heeft begin dit jaar zijn langverwachte debuut bij de Zilverpijlen gemaakt, maar de jonge Brit zette zijn eigen zaak afgelopen jaar op Imola geen kracht bij door te crashen met Bottas. Russell klom woest uit de restanten van zijn Williams en gaf zijn collega - die nog niet was uitgestapt - een pets op zijn helm. Het was volgens velen echter toch vooral Russell zelf die iets te ambitieus de aanval inzette. De 24-jarige coureur wilde van niets weten en wees ook in de media pen naar zijn Finse collega. Te gast bij de High Performance Podcast blikt Russell nog eens uitgebreid terug op het incident.

Crash op Imola

"Crashen met de coureur wiens zitje je probeert over te nemen en met het team dat jou je hele carrière heeft gesteund... Dat stond natuurlijk niet op de planning", trapt hij af. "Maar als je ooit die ene kans krijgt om één of twee punten te scoren, kan dat gigantisch zijn voor het team. We hebben het dan over tientallen miljoenen dollars qua extra prijzengeld. Je moet alles riskeren, ik had er niet eens echt aan gedacht dat het Valtteri in een Mercedes was."

Russell vervolgt: "Het was een eng moment. Ik was nog nooit eerder op die snelheid gecrasht. Ik reed met 330 kilometer per uur, de DRS was open, ik reed over een nat stuk en de auto begon te spinnen. Ik raakte zijwaarts van de baan, er vlogen overal brokstukken in het rond. Gelukkig viel de impact mee omdat we door het grind gingen en de muur licht raakten. Eerst was ik woest op Valtteri, dat was waarschijnlijk niet juist om te doen."

Gedeelde vlucht

'S avonds deelde hij een vlucht met Mercedes-teambaas Toto Wolff: "Hij was niet blij met de situatie en hij was ontzettend boos, ook omdat de schade voor Mercedes opliep tot volgens mij ongeveer 1,5 miljoen dollar. Of het nu mijn schuld was of niet... Het was niet zijn [Bottas] schuld, maar er was een mogelijkheid voor een gewaagde inhaalactie. Toto vertelde zelfs nog dat hij onder de indruk was van het feit dat toen ik begon met spinnen, ik nog steeds vol gas gaf. Volgens hem liet dat zien wat voor soort coureur ik ben."