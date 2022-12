Ewan Gale & Brian van Hinthum

Daniel Ricciardo keert vanaf 2023 terug bij Red Bull Racing als reserve- en testcoureur, waarmee hij dus een soort van vierde coureur bij de Oostenrijkse renstal wordt. Christian Horner heeft de geluiden over een mogelijke terugkeer in de hoofdmacht vanaf 2024 ook gehoord, maar helpt de fans die daarop hopen uit de droom.

Het afscheid van Ricciardo van de Formule 1 wordt nog even uitgesteld. De goedlachse coureur moest na zijn noodgedwongen vertrek bij McLaren op zoek naar een nieuwe uitdaging, al had hij geen trek in een stoeltje bij één van de mindere teams op de grid. Zo had bijvoorbeeld Haas concrete interesse, maar Ricciardo zag af en bedankte. Uiteindelijk leek de weg naar de uitgang ingezet, maar is het nu oude liefde Red Bull die de verloren zoon weer binnenboord heeft gehaald.

Specifiek contract

Ricciardo gaat vanaf volgend seizoen aan de slag als reserve- en testcoureur van het team coureur achter Max Verstappen en Sergio Pérez en hij gaat zich voornamelijk richten op zaken achter de schermen, daar Liam Lawson al de rol van derde coureur op zich heeft genomen. Volgens sommige fans heeft de Australische coureur daarmee mooie kansen om het stokje van Pérez na 2024 over te nemen, maar daar is weinig van waar. "Nee, Daniel zijn contract is zeer specifiek voor een specifieke reden. We hebben voor de komende twee jaar een contract met Checo", klinkt Horner stellig.

Goede relatie

De Britse teambaas vervolgt: "Wat het partnerschap van Max en Checo heeft geproduceerd, is fenomenaal voor ons geweest. De vijf één-tweetjes van dit jaar, het constructeurskampioenschap dat we al acht jaar niet meer gewonnen hadden is een fenomenale prestatie. Natuurlijk is de combinatie van beide coureurs ook belangrijk, ze hebben een goede relatie. Ze hebben goed voor het team geracet en we hebben geen enkele reden om te zien dat dat gaat veranderen tijdens de lopende contracten", besluit hij.