Donderdag 1 december 2022 20:43

Het seizoen van Red Bull Racing heeft volgens Christian Horner de nodige pieken en dalen gekend. Op sportief gebied ging het - op de eerste drie races na - allemaal redelijk voor de wind in Milton Keynes. Toch werpt bijvoorbeeld de hele budgetcap-soap en het gedoe in Brazilië wel een schaduw over het seizoen. De Brit blikt terug op het jaar van zijn team.

Het leek Red Bull dit seizoen allemaal volledig voor de wind te gaan. De Oostenrijkse renstal heeft de overwinningen aan elkaar weten te rijgen en uiteindelijk mocht Max Verstappen zich met nog vier races op de kalender wereldkampioen Formule 1 noemen. Toch heeft het team zichzelf ook een aantal keer een mindere dienst bewezen, zoals met het hele gedoe rondom de budgetcap dat voor opschudding zorgde. Ook in Brazilië ging het allemaal niet helemaal lekker, toen Verstappen intern voor onrust leek te zorgen door een teamorder te negeren.

Beste seizoen

Uiteindelijk stormde Verstappen in ieder geval met hoge snelheid richting zijn tweede wereldtitel in de koningsklasse. De 25-jarige coureurs wist uiteindelijk met een verschil van 146 punten af te rekenen met Charles Leclerc van Ferrari. Sergio Pérez werd derde in het klassement. "Allebei onze coureurs hebben hun beste seizoen in de Formule 1 gehad. Max was dit jaar buitengewoon. Hij heeft een volgende stap gezet na het winnen van zijn eerste titel twaalf maanden geleden."

Ups en downs

De Britse teambaas vervolgt: "Dan nog te bedenken dat hij vijftien Grands Prix heeft gewonnen en twee sprintraces... Toen ik begon, waren er slechts zeventien races. Het is ongelofelijk, jubelt Horner. Toch was het dit seizoen met meerdere controverses binnen het team niet alleen maar hosanna. "Er zijn dit seizoen een aantal ups en downs geweest. Maar als je naar het hele jaar an sich kijkt, is het een buitengewoon jaar voor ons geweest", besluit hij.