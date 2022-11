Ewan Gale & Brian van Hinthum

De 20 Formule 1-coureurs die afgelopen jaar actief waren in de koningsklasse verschenen in het raceweekend in Abu Dhabi gezamenlijk op één foto nadat ze met zijn allen uit eten waren geweest voor het afscheid van Sebastian Vettel. Lewis Hamilton denkt dat het een startschot kan zijn voor het voor elkaar krijgen van meer dingen met de Grand Prix Drivers' Association.

Het etentje in Abu Dhabi werd door Hamilton zelf georganiseerd om de afzwaaiende Vettel nog één keer in het zonnetje te zetten. Het is zeldzaam dat alle coureurs zo gebroederlijk met elkaar op de foto staan na een Formule 1-seizoen en dat smaakt bij Hamilton naar meer. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zich door de jaren heen ontpopt tot één van de voorvechters voor zaken als milieu, inclusiviteit en gelijkheid, zo doet hij er veel aan om die laatste twee zaken te verbeteren binnen de paddock.

Meer etentjes

Natuurlijk is er ook nog altijd de Grand Prix Drivers' Association, ook wel de GPDA genoemd, waarin de coureurs samenwerken om zaken - veelal race-technisch - in de Formule 1 te verbeteren. Volgens Hamilton zijn echter het etentje van afgelopen race en de goede onderlinge verhoudingen een uitstekende start om meer te betekenen, ook op gebieden naast het racen. "Daarna hadden we zoiets van 'dit zouden we altijd moeten doen'. Misschien gaan we dit een gebruikelijk ding maken hier, misschien doen we nog eentje extra bij", doelt Hamilton op de etentjes.

Samenwerken als GPDA

Hamilton vervolgt: "Er is een hoop dat we kunnen doen als de GPDA, een verenigde groep. We hebben verantwoordelijkheid. We hebben een écht platform. Iedereen van ons, en ook gezamenlijk. Er zijn een hoop zaken waar de Formule 1 actie in kan ondernemen. We doen natuurlijk al een hoop dingen, maar we moeten ervoor zorgen dat we doordrukken en ons volledige best doen. Misschien kan de GPDA daar een rol in hebben", besluit de Britse coureur.