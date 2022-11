Verstappen klimt op MotoGP-motor, De Vries "scheet in z'n broek" | GPFans Recap

Jan Bolscher

Zondag 27 november 2022 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen was aanwezig op het Motegi Circuit in Japan voor het jaarlijkse Honda Racing Thanks Day Event. Hier klom hij op de MotoGP-motor van Marc Márquez én sprak hij lovende woorden over Pierre Gasly. Nyck de Vries heeft verteld dat hij enigszins blij was dat Alexander Albon in Singapore zelf weer achter het stuur kon kruipen, en Lewis Hamilton heeft zijn lof uitgesproken over het Formule 1-veld van 2022. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen klimt op MotoGP-motor na spoedcursus Marc Márquez

Max Verstappen was op zondag samen met een aantal andere Honda-gerelateerde coureurs aanwezig op het Motegi Circuit in Japan. Daar wordt het jaarlijkse 'Honda Racing Thanks Day Event' afgewerkt. De motorfabrikant is ook in de MotoGP actief, en daarom was zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez ook aanwezig. De 29-jarige Spanjaard was niet te beroerd om Verstappen en zijn collega's een kleine spoedcursus te geven, en dat leverde een aantal indrukwekkende plaatjes op. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

De Vries blij met terugkeer Albon

Nyck de Vries maakte dit jaar in Italië zijn Formule 1-debuut als invaller voor Alexander Albon. Op het relatief eenvoudige Monza wist hij negende te worden, maar na de race bleek dat er qua fysiek een schepje bovenop moest. Even leek het erop of Albon ook de Grand Prix van Singapore niet zou halen, maar de Britse Thai was op tijd hersteld en dat was toch wel een opluchting voor De Vries."Ik vond het zelf een beetje gênant. Monza is overigens het aller makkelijkste circuit van het jaar qua fysiek, en daarna kwam Singapore. Het was niet zeker of Alex fit zou zijn, dus ik scheet echt in mijn broek", klonk het onder andere. Het hele artikel lezen? Klik hier.

Wolff erkent twijfels over titelkansen Mercedes in 2023

Toto Wolff durft niet met zekerheid te zeggen dat Mercedes volgend seizoen weer een uitdager kan vormen voor het wereldkampioenschap in de Formule 1, nadat de Zilverpijlen moeizaam aan het nieuwe tijdperk in de sport zijn begonnen. Ik ben nooit ergens zeker van", zo liet hij optekenen. "Bij mij is het glas altijd half leeg, ik geloof nooit dat het werk dat we leveren goed genoeg is. Ik weet absoluut niet zeker of we terug kunnen keren naar een positie van waaruit we mee kunnen doen om het kampioenschap." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Hamilton vol lof over Formule 1-veld van 2022

Lewis Hamilton gelooft dat de groepsfoto van alle twintig Formule 1-coureurs tijdens het afscheidsdiner van Sebastian Vettel hét bewijs is dat dit de meest harmonieuze groep is van de afgelopen vijftien jaar. "Ik heb de groep in Mexico gevraagd of ze ervoor open stonden om met z'n allen een diner te organiseren om Seb een afscheid te geven. We hebben geen diner meer gehad sinds jaren geleden in China. Het was een fantastische avond. We waren allemaal zo hard aan het lachen en er waren geweldige, geweldige verhalen", vertelde hij onder andere. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Verstappen looft Gasly bij afscheid

Max Verstappen greep het moment tijdens de Honda Racing Thanks Day aan om de afscheid nemende Pierre Gasly in het zonnetje te zetten. De twee coureurs kennen elkaar goed en waren zelfs even teamgenoten bij Red Bull Racing. Hoewel Gasly niet verdwijnt uit de koningsklasse, neemt de Fransman wel afscheid van de Red Bull-familie. "Ik weet dat je enorm getalenteerd bent, je werkt enorm hard voor alles wat je tot dusver hebt bereikt en je bent de teamleider bij AlphaTauri, waar ik erg veel respect voor heb", zo stak hij de loftrompet. Het hele verhaal lezen? Klik hier.