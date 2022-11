Remy Ramjiawan

Zondag 27 november 2022 13:11 - Laatste update: 14:33

Lewis Hamilton gelooft dat de groepsfoto van alle twintig Formule 1-coureurs tijdens het afscheidsdiner van Sebastian Vettel, het bewijs is van de meest harmonieuze groep van de afgelopen vijftien jaar.

De zevenvoudig kampioen was de drijvende kracht achter het organiseren van de bijeenkomst in de aanloop naar de laatste race van Vettel in de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Daar waar coureurs in het verleden soms niet met elkaar door één deur konden, is dat vandaag de dag wel anders. Vettel en Hamilton zijn een hechte vriendschap aangegaan in de laatste fase van de carrière van de Duitser. Beiden maakten zich de afgelopen jaren hard voor maatschappelijke problemen, maar ook milieukwesties.

Artikel gaat verder onder video

'Beste avond'

Op de vraag hoe belangrijk de avond was voor alle Formule 1-coureurs, reageert Hamilton: "Ik vond het erg belangrijk. Ik heb de groep in Mexico gevraagd of ze ervoor open stonden om met z'n allen een diner te organiseren om Seb een afscheid te geven. We hebben geen diner meer gehad sinds jaren geleden in China. Het was de beste avond, we waren allemaal zo hard aan het lachen en er waren geweldige, geweldige verhalen."

OOK INTERESSANT: Hill verwacht terugkeer van Vettel in Formule 1: "Het laatste nog niet van hem gezien"

'Meest harmonieuze groep ooit'

Met het afscheid van Vettel verliest Hamilton vooral een goede vriend. "Seb is ook een geweldige leider. Hij hield een geweldige speech waarin hij probeerde wat van zijn ervaring van de afgelopen jaren door te geven, vooral aan de jongere jongens, want zij zijn de toekomst", gaat de Brit verder. Het was voor hem dan ook de bevestiging: "We hadden die foto gemaakt en volgens mij, is het de meest harmonieuze groep die we ooit hebben gehad. Misschien niet uit de hele geschiedenis, want er zijn wat beelden uit het verre verleden, van vele jaren gelden, maar misschien wel uit de afgelopen vijftien jaar."