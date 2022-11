Remy Ramjiawan

Zondag 27 november 2022 07:01

Voormalig Formule 1-kampioen Damon Hill verwacht dat Sebastian Vettel nog niet zijn laatste kunstje in de Formule 1 heeft vertoond. De viervoudig kampioen nam afgelopen weekend in Abu Dhabi afscheid van de sport, maar de Brit verwacht een terugkeer, alleen weet hij nog niet in welke hoedanigheid.

De Duitser heeft een Formule 1-carrière gehad, waar menig coureur jaloers op zal zijn. Met teams als BWM Sauber, Red Bull Racing en Ferrari kan Vettel terugkijken op een prima periode. Toch leek het beste er vanaf te zijn, nadat Seb de overstap naar Aston Martin had gemaakt. Sinds de aankondiging van zijn afscheid (augustus), vond de Duitser echter weer een versnelling extra en liet hij soms weer flarden van snelheid uit zijn kampioenschapsjaren zien. Hill wijst in de F1 Nation podcast die opleving aan, als grootste aanwijzing dat Vettel nog niet klaar is.

Artikel gaat verder onder video

Ruimte en perspectief

"We hebben het laatste van hem nog niet gezien. Hij komt terug in de Formule 1, want we zijn in hem geïnteresseerd. Hij is een enorm deel van deze sport geweest, dus hij zal terugkomen om op een of andere manier bij te dragen", voorspelt Hill. Vettel leek in zijn aankondiging vrij definitief, maar de kampioen van 1996 vindt dat de Duitser simpelweg even wat tijd nodig heeft, voordat hij weer terug zal keren. "Maar ik denk dat hij waarschijnlijk een beetje ruimte en perspectief nodig heeft. Dat was in ieder geval mijn ervaring", zegt hij.

OOK INTERESSANT: Binotto geeft toe dat Ferrari-avontuur van Vettel een mislukking was

Damon Hill & Sebastian Vettel

'Tempo was er weer ineens'

Vettel had het dit jaar erg moeilijk met de AMR22, maar eindigde in zes van de laatste vier races in de top tien. "Ik vind de psychologie van elke sport fascinerend, maar ik ben vooral geïnteresseerd in hoe coureurs de passie voor het rijden weer kunnen aanwakkeren. Als ze een klein beetje twijfelen - laten we zeggen dat je twijfelt of je nog wel coureur wilt zijn en dat je er geen plezier in hebt - is het heel moeilijk om goed te presteren. Zodra hij die beslissing nam van 'ok, ik ga ermee stoppen', ging hij plotseling terug naar, en dit is slechts mijn theorie, terug naar genieten - 'Ik zit in een Formule 1 auto, ik ga genieten'. Plotseling was het tempo er weer ineens", zo legt Hill zijn kijk erop uit.