Zondag 27 november 2022 17:44 - Laatste update: 17:49

Max Verstappen is op zondag samen met een aantal andere Honda-gerelateerde coureurs aanwezig op het Motegi Circuit in Japan. Daar wordt het jaarlijkse 'Honda Racing Thanks Day Event' afgewerkt.

Het is een drukke dag voor Verstappen en zijn collega's. Zo verscheen er op zondagochtend al een video waarin de tweevoudig wereldkampioen voormalig teammaat Pierre Gasly bedankt. De Fransman is inmiddels naar Alpine vertrokken, waarmee hij definitief afscheid heeft genomen van de Red Bull-familie. "Ik weet dat je enorm getalenteerd bent, je werkt enorm hard voor alles wat je tot dusver hebt bereikt en je bent de teamleider bij AlphaTauri, waar ik erg veel respect voor heb", zo klonk het onder andere.

F1 X MotoGP

Daarnaast kreeg de Red Bull Racing-coureur nog een cadeautje van de Japanse fabrikant. Verstappen mag een Honda NSX Type S mee naar huis nemen, een mooie toevoeging aan zijn al erg indrukwekkende wagenpark. Maar daar bleef het niet bij. Naast een reeks aan interviews en demonstratieronden in de RB18, was er namelijk ook aandacht voor de MotoGP. Ook in de hoogste klasse van het motorracen is Honda namelijk actief. Zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Márquez was dus ook van de partij.

En de 29-jarige Spanjaard was niet te beroerd om zijn collega's bij de vierwielers kennis te laten maken met het wapentuig van de MotoGP. Inmiddels zijn er meerdere video's gepost op social media waarop te zien is hoe onder andere Verstappen en Gasly op de motor van Marquez klimmen.

