Ian Parkes & Jan Bolscher

Zondag 27 november 2022 18:28

Toto Wolff durft niet met zekerheid te zeggen dat Mercedes volgend seizoen weer een uitdager kan vormen voor het wereldkampioenschap in de Formule 1, nadat de Zilverpijlen moeizaam aan het nieuwe tijdperk in de sport zijn begonnen.

Het Formule 1-seizoen van 2022 betekende voor Mercedes een lange dominante reeks in de sport. De Duitse grootmacht kwam in 2014 bij het ingaan van het hybride-tijdperk met de beste krachtbron op de proppen, en wist vervolgens acht jaar op rij het wereldkampioenschap bij zowel de constructeurs te winnen. Een aantal onverwachte factoren - waaronder het porpoising - wierpen Merdcedes begin 2022 echter plots terug naar het middenveld.

Slecht seizoen Mercedes

Naarmate het seizoen vorderde werd het gat naar de top langzaam steeds verder gedicht, maar op een succesvol weekend in Brazilië na is het voor Mercedes een seizoen geworden om snel te vergeten. Ook Hamilton zal geen warme herinneringen koesteren aan 2022. De zevenvoudig wereldkampioen wist voor het eerst sinds zijn debuut in 2007 het hele seizoen niet één overwinning te boeken. Hij eindigde in het kampioenschap op de zesde plaats, twee plaatsen achter teammaat George Russell.

Titelkansen 2023

Gevraagd naar of hij er vertrouwen in heeft dat Mercedes volgend jaar weer mee kan doen om het wereldkampioenschap, zegt Wolff: "Ik ben nooit ergens zeker van. Bij mij is het glas altijd half leeg, ik geloof nooit dat het werk dat we leveren goed genoeg is. Ik weet absoluut niet zeker of we terug kunnen keren naar een positie van waaruit we mee kunnen doen om het kampioenschap. Je moet erkennen dat de concurrentie sterk is, maar we zullen alles in onze macht doen - echt alles - om hoge doelen te stellen en deze te bereiken."