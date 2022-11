Remy Ramjiawan

Max Verstappen greep het moment tijdens de Honda Racing Thanks Day aan om de afscheid nemende Pierre Gasly in het zonnetje te zetten. De twee coureurs kennen elkaar goed en waren zelfs even teamgenoten bij Red Bull Racing en hoewel Gasly niet verdwijnt uit de koningsklasse, neemt de Fransman wel afscheid van de Red Bull-familie.

De 26-jarige Gasly neemt aan het einde van het jaar afscheid van AlphaTauri om de overstap naar Alpine te maken. Voor de Fransman was geen plek bij Red Bull Racing en dus moest Gasly zijn heil buiten de Red Bulll-familie zoeken, wilde hij hogerop komen. De enkelvoudig racewinnaar is uitgekomen bij Alpine en voor Verstappen was in Japan het moment daar om zijn dankwoord richting de Fransman uit te spreken.

Enorm getalenteerd

"Pierre en ik gaan al een hele tijd terug. We begonnen tegen elkaar te racen in de go-karts en daarna werden we allebei onderdeel van de Red Bull-familie en uiteindelijk werden we ook nog teamgenoten in de Formule 1", zo beschrijft de titelhouder het pad van de twee rijders. Gasly kreeg in 2019 zijn kans bij Red Bull, maar dat pakte niet goed uit. Dat doet volgens Verstappen niets af van het talent van de Fransman. "Ik weet dat je enorm getalenteerd bent, je werkt enorm hard voor alles wat je tot dusver hebt bereikt en je bent de teamleider bij AlphaTauri, waar ik erg veel respect voor heb", aldus Verstappen.

Uitdaging bij Alpine

Gasly was toe aan een nieuwe frisse omgeving en dat snapt Verstappen: "Maar ik snap je nieuwe uitdaging natuurlijk ook. Het is geweldig dat je in de familie zat, ondanks dat het twee verschillende teams zijn, maar één grote familie. Maar ik ben ook opgewonden voor je toekomst en in het bijzonder de komende jaren." Alpine hoopt nog altijd een gooi naar de titel te kunnen doen en wellicht komen de twee coureurs elkaar nog tegen als titelrivalen. "En zoals ik al eerder zei, misschien kruisen onze paden elkaar nog eens. We zijn nog steeds erg jong allemaal, Checo is iets ouder", zo glimlacht Verstappen. "Maar je bent een geweldige coureur en ik wens je niets minder dan het allerbeste toe. We gaan elkaar natuurlijk nog steeds veel zien, maar dat wilde ik toch even tegen je zeggen. Het zal een mooie start van een nieuw hoofdstuk betekenen", sluit Verstappen af.