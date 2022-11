Remy Ramjiawan

Zaterdag 26 november 2022 20:59 - Laatste update: 21:58

Pierre Gasly mocht in 2019 zijn opwachting maken voor het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. Na een half jaar werd hij vervangen, toch bestempelt hij die periode als 'zeer nuttig'.

De 26-jarige Gasly zal volgend jaar racen voor het Franse Alpine. Het zal het eerste seizoen van hem zijn, buiten de Red Bull-familie. De enkelvoudig racewinnaar was toe aan een stap omhoog, maar bij het Oostenrijkse team zit Sergio Pérez nog tot het einde van 2024. Toch was dat niet de doorslaggevende factor, Gasly was, naar eigen zeggen, ook toe aan een nieuwe omgeving. Bij Racefans blikt hij terug op het moeilijke jaar in 2019, waarin hij de kans kreeg bij het topteam.

'Veel sterkere coureur geworden'

"Mijn tijd bij Red Bull is heel nuttig geweest om te begrijpen wat ik als coureur nodig heb. Nu weet ik dat ik veel duidelijkere ideeën heb over wat ik wil als coureur", zo blikt Gasly terug over zijn periode als lid van de Red Bull-familie. Zijn periode in 2019 bij Red Bull Racing was niet heel succesvol, maar Gasly houdt er een leerzame periode aan over. "Ik geloof echt dat wat er ook moest gebeuren, gebeurde en dat het zo bedoeld is. Ik heb veel geleerd. Ik denk dat ik zeker in een veel sterkere positie zit, ik ben een veel sterkere coureur dan ik was. Ik ben de persoon die ik nu ben, dankzij de ervaring die ik daar heb opgedaan. Ik ben veel gegroeid, zowel op de baan als daarbuiten", zo legt Gasly uit. Hij is dan ook duidelijk: "Als je het mij vraagt, zou ik dat voor geen goud veranderen."

Pierre Gasly

'Beste moet nog komen'

Inmiddels heeft de Fransman een aantal podiumplekken en een overwinning weten te pakken, waar de lat voor hem zal liggen, dat weet hij nog niet. "Ik weet gewoon dat ik nu 26 ben, elk jaar word ik beter - zoals goede rode wijn. Ik weet niet waar dit gaat stoppen, maar ik weet gewoon dat ik persoonlijk steeds beter word en ik weet dat het beste nog moet komen. Dus ik ben echt dankbaar voor wat er is gebeurd", aldus de aankomend Alpine-coureur.