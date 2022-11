Remy Ramjiawan

Zondag 27 november 2022 11:51 - Laatste update: 12:00

Nyck de Vries moest in Monza zijn Formule 1-debuut maken als invaller van Alexander Albon. Op het relatief makkelijke Monza wist hij negende te worden, maar na de race bleek dat er qua fysiek een schepje bovenop moest. Even leek het erop of Albon ook de Grand Prix van Singapore niet zou halen, maar de Britse Thai was op tijd hersteld en dat was toch wel een opluchting voor De Vries.

Het 2022-seizoen was een veelbewogen jaar voor de Formule 2-kampioen van 2019. Niet alleen kreeg hij van Mercedes de kans om bij Williams en Aston Martin een vrije training te rijden, tijdens de Grand Prix van Italië werd hij opgeroepen om een volwaardige race te gaan rijden. Bij Renze Op Zaterdag legt De Vries de fysieke uitdaging uit en vertelt hij dat hij toch wel blij was dat Albon in Singapore weer aanwezig was.

Artikel gaat verder onder video

Fysieke gesteldheid

De wedstrijd op Marina Bay Street Circuit staat bekend als één van de zwaarste races van het jaar. Na het optreden op Monza, moest De Vries met behulp van zijn teamleden uit de auto worden gehaald. "Ik vond het zelf een beetje gênant. Monza is overigens het aller makkelijkste circuit van het jaar, op het gebied van de fysiek en daarna kwam Singapore en het was niet zeker of Alex fit zou zijn, dus ik scheet echt in mijn broek", verklaart De Vries. Toch was hij na het weekend in Italië volop aan het trainen gegaan. "Ik was alleen maar in de sauna en aan het trainen, alles aan het doen om me een beetje voor te bereiden", geeft hij toe.

OOK INTERESSANT: Dit is waarom de GP van Singapore één van de zwaarste races van het seizoen is

Nyck de Vries, Grand Prix van Italië

OOK INTERESSANT: De Vries ziet flinke klus bij AlphaTauri: "Team is natuurlijk wel negende geworden"

Ongemakken

Pas op de zaterdag tijdens het raceweekend in Italië kreeg De Vries te horen dat hij mocht invallen voor Albon. De auto moest nog helemaal worden afgesteld op het lichaam van De Vries en daar was niet veel tijd voor. Over de ongemakken tijdens de race: "Het stuur zat erg ver weg, maar ook te hoog voor mij en dat konden ze niet meer corrigeren en daardoor was de voorkant van mijn schouders continue actief, na die safety car kon ik letterlijk niet meer sturen."