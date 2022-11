Remy Ramjiawan

Zondag 27 november 2022 09:51 - Laatste update: 10:28

Voor Nyck de Vries ligt er een flinke taak bij AlphaTauri op hem te wachten. De Nederlander gaat volgend seizoen zijn eerste jaar door als vaste Formule 1-coureur en moet AlphaTauri in 2023 weer hogerop gaan helpen. Afgelopen jaar werd het team als negende geklasseerd in het kampioenschap en dat moet volgend jaar beter.

De 27-jarige De Vries gaat aankomend jaar naast Yuki Tsunoda zijn eerste fulltime seizoen als Formule 1-coureur aan. Daarin ligt er een flinke uitdaging op hem te wachten, want het zusterteam van Red Bull Racing maakte in 2022 de vrije val naar de voorlaatste plek. In het verleden kon het team zich vaak de 'best of the rest' noemen, maar om daar volgend jaar weer te komen, moet er een heleboel gebeuren. De Vries gaat bij Renze Op Zaterdag in zijn nieuwe klus bij AlphaTauri.

Artikel gaat verder onder video

Top vijf

De Vries en Tsunoda zullen volgend jaar de kar trekken bij het Italiaanse team en voor de Nederlander is het duidelijk, de renstal moet de weg omhoog weer vinden. "Het team is afgelopen jaar negende geworden en daar is het team absoluut niet tevreden mee. In de jaren daarvoor zaten ze altijd een beetje tegen de top vijf aan. Dus dit was niet echt een goed jaar voor het team", zo legt hij uit. AlphaTauri kocht in het verleden nog veel onderdelen van Red Bull Racing, dat wordt aankomend jaar een stuk minder. Veel ontwikkelingswerk zal dus vanuit de coureurs moeten gaan komen. "Dus deze winter is enorm belangrijk om samen progressie te boeken en om hopelijk toch wel tegen die top vijf aan te komen", gaat De Vries verder.

OOK INTERESSANT: AlphaTauri koopt voor 2023-seizoen minder onderdelen van Red Bull Racing

Nyck de Vries, Abu Dhabi, 2022

Ervaring

De Formule E-kampioen van 2021 heeft het afgelopen jaar veel meters gemaakt bij diverse teams die met een Mercedes-krachtbron rondrijden. Die ervaring zou weleens kunnen helpen bij de ontwikkeling van de nieuwe AlphaTauri: "Het is wel heel erg duidelijk dat de verschillen best wel significant zijn. Tussen de verschillende teams en de verschillende auto's. En dat zal deze winter ook het belangrijkste zijn, om de juiste stap in het design van de auto te gaan maken om competitief te worden."