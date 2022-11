Geruchten vertrek Binotto versterken, redenen Haas-exit Schumacher onthuld | GPFans Recap

Vincent Bruins

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We gaan bijna het eerste weekend in na de seizoensfinale in Abu Dhabi, maar toch hebben we nog genoeg nieuws te bespreken. Zo verwacht Tsunoda niet met De Vries, de Nederlander die de nieuwe aanwinst is van AlphaTauri, te strijden voor de rol van teamleider. Haas-teambaas Guenther Steiner vertelt ons waarom hij Nico Hülkenberg verkoos boven Mick Schumacher. Lewis Hamilton kijkt uit naar het nieuwe seizoen van Drive to Survive en vergelijkt het drama rondom Red Bull met realityserie The Kardashians. Jolyon Palmer is onder de indruk van Max Verstappen en zegt dat de nu tweevoudig wereldkampioen "een nieuw level heeft gevonden". McLaren zal tot en met 2030 de standaard ECU's leveren aan alle teams, maar helaas wordt de samenwerking met Gulf, de oliemaatschappij met de bekende lichtblauw-en-oranje-kleuren, stopgezet. Ondertussen worden de geruchten over het vertrek van Mattia Binotto bij Ferrari steeds maar sterker. De CEO van het Italiaanse merk laat dan ook weten niet tevreden te zijn met de tweede plaats in het constructeurskampioenschap.

Tsunoda verwacht geen strijd met De Vries voor rol van teamleider

De 22-jarige Yuki Tsunoda zal volgend jaar zijn derde seizoen in de koningsklasse gaan racen en krijgt daarbij een nieuwe teamgenoot in Nyck de Vries. Helmut Marko stelde in eerste instantie dat de Nederlander het team zal gaan leiden, gezien zijn ervaring, maar Tsunoda wijst naar de snelheid op de baan, dat zal namelijk bepalend zijn. AlphaTauri maakte in 2022 de vrije val. Het team sluit het seizoen af als negende in het constructeursklassement. De AT03 kon op een goede dag in de top tien rondrijden, maar zoals vorig jaar af en toe een top zes plek erin zat, daar moest dit jaar toch wel erg hard voor gevochten worden. Tsunoda is desalniettemin blij met zijn eigen ontwikkeling als coureur en wijst bij Motorsportweek naar de gigantische taak voor volgend jaar, nu Pierre Gasly de overstap naar Alpine heeft gemaakt. Meer lezen? Klik hier!

Steiner gaat in op redenen achter Haas-exit Schumacher

Guenther Steiner is ingegaan op de redenen achter het besluit om het contract van Mick Schumacher niet te verlengen. Volgens de Haas-teambaas moeten er een aantal "zwakke punten" binnen het team worden aangepakt, en is daarom Nico Hülkenberg binnengehaald. De laatstgenoemde maakt in 2023 zijn rentree in de Formule 1, nadat hij drie jaar langs de zijlijn heeft doorgebracht als reservecoureur voor Racing Point en later Aston Martin. De 35-jarige Duitser heeft jarenlange ervaring in de koningsklasse, maar is al even uit de running. Schumacher maakte in 2021 zijn debuut in de sport bij het team van Haas, maar moet na twee seizoenen weer vertrekken. Haas wachtte lang met het completeren van de line-up voor 2023, waardoor Schumacher niet meer hoeft te hopen op een zitje bij één van de andere teams. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton kijkt uit naar nieuwe seizoen Drive to Survive na met drama gevuld seizoen

Lewis Hamilton vergelijkt met een knipoog alles wat er afgelopen seizoen is gebeurd rondom Red Bull Racing met een aflevering van de realityserie 'The Kardashians'. De Mercedes-coureur kijkt dan ook uit naar het nieuwe seizoen van Drive to Survive. "Soms lijkt het hier wel een beetje op de Kardashian-show", vertelt Hamilton in gesprek met Channel 4. "Kijk maar eens naar de rel rondom het budgetplafond, om een voorbeeld te noemen. Eigenlijk is het best hilarisch. Sommige dingen die ik de afgelopen dagen heb gehoord waren echt vermakelijk. Het komt ongetwijfeld allemaal terug op Netflix", doelt hij op het nieuwe seizoen van Drive to Survive. "Het wordt geweldig." Meer lezen? Klik hier!

Palmer: "Lijkt alsof Verstappen een nieuw level heeft gevonden"

Jolyon Palmer is erg onder de indruk van het seizoen van Max Verstappen in de Formule 1. Volgens de analist heeft de tweevoudig wereldkampioen dit jaar opnieuw een nieuw performancelevel gevonden. Verstappen legde afgelopen seizoen voor het tweede jaar op rij beslag op het wereldkampioenschap, en verbrak in zijn jacht op de titel het record voor meeste Formule 1-overwinningen in één seizoen. De Nederlander kwam maar liefst 15 keer als eerste over de streep. In totaal stond hij tijdens 17 van de 22 raceweekenden op het podium en ondanks dat hij in twee van de eerste drie races uitviel, besliste hij het seizoen vier races voor het eind al in zijn voordeel. Met 454 WK-punten achter zijn naam heeft hij daarnaast het record voor meeste punten in één seizoen verbroken. "Het lijkt alsof Verstappen een nieuw level heeft gevonden", vertelt Palmer in zijn analyse op de website van de Formula 1. Meer lezen? Klik hier!

McLaren levert tot en met 2030 ECU's aan alle teams, maar zet samenwerking met Gulf stop

McLaren Applied, een technologische bedrijfstak van McLaren, zal tot en met het seizoen van 2030 de electronic control units (ECU's) leveren aan alle teams op de grid in de Formule 1. McLaren Applied doet dit al sinds 2008, maar heeft nu een contractverlenging met de FIA getekend. Meer lezen? Klik hier!

McLaren en Gulf zetten hun samenwerking echter niet meer voort na 2022. Na twee en een half jaar zullen de bekende lichtblauw-en-oranje-kleuren van de oliemaatschappij niet meer op de auto's van het Britse team verschijnen. Meer lezen? Klik hier!

Ferrari CEO ontevreden met tweede plaats: "Dat is de eerste plaats voor verliezers"

Mattia Binotto is op dit moment nog de teambaas van Scuderia Ferrari, maar de geruchten dat hij weggaat bij het Italiaanse team worden alsmaar sterker. Benedetto Vigna, de CEO van het bekende automerk met de Prancing Horse, is in ieder geval niet tevreden met de tweede positie die het Formule 1-team dit seizoen heeft behaald. "Ik heb het zo nu en dan al gezegd, maar ik ben niet tevreden met de tweede plaats, omdat de tweede de eerste van de verliezers is," zei Vigna volgens FormulaPassion. Meer lezen? Klik hier!