Guenther Steiner is ingegaan op de redenen achter het besluit om het contract van Mick Schumacher niet te verlengen. Volgens de Haas-teambaas moeten er een aantal "zwakke punten" binnen het team worden aangepakt, en is daarom Nico Hülkenberg binnengehaald.

Hülkenberg maakt in 2023 zijn rentree in de Formule 1, nadat hij drie jaar langs de zijlijn heeft doorgebracht als reservecoureur voor Racing Point en later Aston Martin. De 35-jarige Duitser heeft jarenlange ervaring in de koningklasse, maar is al even uit de running. Schumacher maakte in 2021 zijn debuut in de sport bij het team van Haas, maar moet na twee seizoenen weer vertrekken. Haas wachtte lang met het completeren van de line-up voor 2023, waardoor Schumacher niet meer hoeft te hopen op een zitje bij één van de andere teams.

Het beste voor het team

Al met al leidde het tot gemengde reacties vanuit de Formule 1-fans. Schumacher heeft - met name in het begin van afgelopen seizoen - meerdere auto's afgeschreven wat Haas op onaangename kosten kwam te staan, maar anderzijds heeft de 23-jarige Duitser een leercurve laten zien. Veel fans zijn daarom van mening dat ze hem wat meer tijd hadden moeten gunnen. Steiner legt uit waarom dat niet ging: "De beslissing is genomen door te analyseren wat het beste voor het team is als we terug willen keren naar waar we willen staan", vertelt hij in de podcast Beyond the Grid.

Ervaring

De Italiaan vervolgt: "We hebben ervaring nodig. We hebben lang gewacht omdat we niet zeker wisten wat het juiste was om te doen. Eén zwak punt binnen het team de afgelopen twee jaar was dat we veel momentum verloren en we moeten die drive terug brengen naar het team door middel van ervaring: mensen die het al eens gedaan hebben. We hebben niet specifiek één zwak punt binnen het team, ze zijn verdeeld. Het zijn niet echt zwakke punten, maar we zijn in alles gemiddeld. Als we geen mensen binnenhalen die het al eens eerder gedaan hebben, wordt het moeilijk."

Meegroeien, maar niet laten groeien

Schumacher reed afgelopen seizoen bij Haas naast Nikita Mazepin, maar het team besloot al vroeg het jaar op te offeren en de focus te verschuiven naar 2022. De auto was hierdoor verre van competitief, wat bijdroeg aan de frustratie bij de fans van de 23-jarige coureur. "Mick kan een goede coureur worden", vervolgt Steiner. "Hij is al een goede coureur, maar hij kan beter worden. Maar hoe lang duurt dat? Hij groeit met ons mee, maar kan ons niet laten groeien. We hebben geëvalueerd wat beter zou zijn voor het team en het kwam erop neer dat het beter zou zijn om een ervaren coureur binnen te halen om zo het team sneller te maken."